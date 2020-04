La tercera y última temporada de La casa de las flores nos llevó a los orígenes de Virginia de la Mora, la matriarca de la excéntrica familia que dirige la florería. Para lograrlo, la serie de Netflix nos mostró a una versión joven de Virginia, a la cual dio vida la actriz mexicana Isabel Burr.

Pero el trabajo para Burr no fue sencillo. Ella confiesa que llenar los zapatos de la legendaria Verónica Castro –quien interpreta a Virgina de la Mora en la primera temporada– fue una de las cosas más difíciles de esta aventura y que la construcción del papel fue de lo más retador de su carrera.

Isabel Burr interpreta a Virginia de la Mora de joven en "La casa de las flores" (Foto: Instagram de Isabel Burr)

DE FANÁTICA A PROTAGONISTA

Isabel Burr, nacida el 7 de setiembre de 1988 en Ciudad de México, cuenta que el rol como Virginia de la Mora “¡Es un papel bastante revelador” en La casa de las flores y que ya seguía la serie antes de imaginarse estar en ella. “El año pasado comencé a trabajar en el proyecto. Yo era muy fan de la primera temporada. Me encantó cuando la vi al aire y pensé: ‘Qué manera tan innovadora de contar esta historia y de encariñarse con esta familia tan controversial’".

Además, Burr recuerda cómo fue el contacto con Manolo Caro, creador de la serie de Netflix. “No sabía que iba a ver una segunda y mucho menos una tercera. Fue hace más de un año que conocí a Manolo Caro, a través de mi representante. Estuve en todo el proceso del casting con varias actrices compitiendo por el papel de Virginia, y a la hora que me lo dieron, fue una felicidad enorme”, cuenta.

El elenco del 'pasado' en "La casa de las flores" temporada 3. Foto: Netflix.

Esa admiración por la serie llevó a Isabel Burr a sentir la presión por su antecesora en el papel. "Sentí muchos nervios porque llenar los zapatos que dejó Verónica Castro en el papel de Virginia de la Mora, tan querido por el público y muy emblemático, no iba a estar nada fácil”, confiesa.

LA ELABORACIÓN DEL PAPEL

El proceso de contar la historia de Virgina de la Mora fue milimétrico, pues las acciones de la joven Virgina tendrían que condecirse con la imagen que mostró en la primera temporada. Eso lo comprendió bien Isabel Burr. “Fue una creación de cero. Se muestra qué hizo en su juventud este personaje (porque nos vamos a remontar a 1979) para convertirse en la mujer que conocimos en la primera temporada. Lo interesante es que fue una mujer muy diferente de chica, muy rebelde, que iba en contra de todas las reglas. Ella quería romper con todos los esquemas, pero terminó siendo lo contrario: una mujer muy parecida a su madre”, cuenta.

La juventud de Virginia. (Foto: Netflix)

“Así que el proceso de construir este personaje fue muy cuidado y, además, se encuentra muy bien logrado en el guión, plagado de las ocurrencias de Manolo Caro. Ofrece partes que van a remontar a muchas personas que vivieron esa época (los setentas) porque es muy realista”, agrega.

CONTROVERSIA ANTES QUE MORBO

Isabel Burr atribuye el éxito de La casa de las flores a su carácter fresco y directo en cuanto al tratamiento de tópicos sensibles. “Abordó temas fuertes como la bisexualidad, la transexualidad, la infidelidad y la adicción a las drogas. Toca varios temas muy controvertidos, y la controversia siempre genera morbo, y Caro posee una manera muy peculiar de contar estas historias”, señala.

Pormenores de la boda de Paulina y María José en "La casa de las flores"

“Mucha gente expresa que es una telenovela más, que no es una serie. ¡Es una parodia! El chiste es que nos podamos divertir y reflexionar al mismo tiempo sobre esos tópicos, los cuales se tocan de una manera que no se había hecho. Y todos los personajes están muy bien creados y bien actuados. La Casa de las Flores ha generado muchas emociones, tanto positas cómo negativas”, agrega.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3?

En esta entrega de La casa de las flores se ve a Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) tratando de sobrevivir en la cárcel. Elena (Aislinn Derbez) sigue en el hospital. La abuela (Isela Vega) toma el control de la casa y la relación entre Diego (Juan Pablo Medina) y Julián (Darío Yazbek) se ve amenazada por ideas conservadoras.

La trama retrocede cuarenta años para mostrar la juventud de la amistad entre Virginia de la Mora, Ernesto (Tiago Correa), Salomón (Javier Jattin) y Carmela (Ximena Sariñana), y mostrará crímenes y secretos inconfesables que aún persiguen a la familia en el presente.

Invitados a la boda de Paulina de la Mora y María José en "La casa de las flores".

¿POR QUÉ NO TENDRÁ TEMPORADA 4?

A fines de 2018, Netflix anunció la renovación de la ficción para una segunda y tercera temporada. “Existen historias inconclusas. Algunas que no deberían haber existido, otras que, aunque parecían haber llegado a su fin, eran solo el principio”, indicaba el video teaser. Esto hacia suponer que esas serían las únicas entregas, pero no había nada confirmado, hasta ahora.

La última temporada de “La casa de flores” contará con 13 episodios, al igual que las anteriores entregas y según la sinopsis, “el final del evento televisivo dirigido por Manolo Caro contestará las preguntas en torno a la familia De la Mora. El destino de Paulina (Cecilia Suárez) tras la tragedia al final de la temporada 2 también se resolverá mientras conocemos un poco más sobre su infancia”.

LA SALIDA DE VERÓNICA CASTRO

Definitivamente, la salida de Verónica Castro fue un duro golpe para la serie mexicana y aunque intento conservar la esencia de la historia, los fans no reaccionaron de manera favorable ante la muerte Virginia de La Mora.

La popular serie "La casa de las flores" estrena el 23 de abril su última temporada. (Captura de pantalla / YouTube)

En su momento, Manolo Caro salió a explicar la verdad sobre la salida de Verónica Castro y la muerte de su personaje. “A Verónica Castro se le invitó a hacer ‘La Casa de las Flores’; se comprometió, solamente, a hacer una temporada. Así que creé un personaje que solamente existía una sola temporada. Obviamente, cuando vino el éxito y todo lo que ha pasado con la serie, nos sentamos a dialogar y a tratar de reinventar el personaje; entonces por eso era ‘no que sí', ‘no que no’. Justo en ese diálogo, nos dimos cuenta de que el personaje había llegado a su fin y había cumplido su meta”, explicó el director al programa Ventaneando.

Además, dejó en claro que no existen rencillas con Verónica Castro; incluso, comentó que la actriz le deseó lo mejor con la segunda entrega de ‘La Casa de las Flores’ cuando se anunció su estreno.

“Justo me mensajeaba con Verónica y decíamos ‘parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona’ y no lo hay”, agregó. “Ella tenía muy claro que, si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación”.

