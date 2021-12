CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “La casa de los abuelos” (“The Whole Truth” en inglés) es una película de terror tailandesa de Netflix dirigida por Wisit Sasanatieng con un guion escrito por Abishek Jirathaneswongse. La cinta protagonizada por Sutatta Udomsilp y Nattapat Nimjirawat sigue a dos hermanos que tras mudarse a casa de sus abuelos descubren terribles secretos.

El thriller de terror que se estrenó el 2 de diciembre de 2021 en la popular plataforma streaming empieza señalando que existen tres cosas que no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. ¿Qué ocultan los abuelos de Pim y Putt?

Después de un accidente automovilístico que deja a su madre en coma, los dos hermanos deben mudarse a la casa de sus abuelos, Pong y Wan, a quienes no conocían. En ese lugar descubren un misterioso agujero que al parecer solo ellos pueden ver, además, presencian cosas muy extrañas que cobran sentido cuando salen a la luz oscuros secretos familiares.

Pim y su hermano empezaron a ver cosas extrañas en ese agujero en la pared (Foto: La casa de los abuelos/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CASA DE LOS ABUELOS”?

Mientras más tiempo pasan en “La casa de los abuelos”, más cosas escalofriantes ven Pim y Putt: una niña con el rostro hinchando vomitando sangre, la misma pequeña arrastrándose por esa habitación y cargando un bebé, asimismo, ven a un hombre dormido en el mueble sin hacer nada por ayudar a la niña.

Al principio, los hermanos creen que se trata de la casa vecina e intenta ayudar a la víctima, pero luego comprenden que se trata de un fantasma y a Putt se le ocurre que el hueco en la pared podría ser una especie de agujero de gusano, ya que la habitación es similar a la sala de sus abuelos.

Las cosas empeoran cuando el fantasma de la niña también aparece en la habitación de los hijos de Mai, además, Putt se siente cada vez peor, incluso vomita sangre. Pero su abuela en lugar de llevarlo al hospital solo le dice que descanse e insiste en que tome leche.

Mientras Pong, un policía retirado, sale a buscar al supuesto responsable del accidente de su hija y lo asesina, los hermanos ven a su madre y sus abuelos en el agujero, así que Wan decide “confesar” todo. Les revela que la niña que ven probablemente es su hermana mayor Pinya, quien murió envenenada por negligencia de su padre.

En ese momento, Mai despierta y al saber que sus hijos están en “La casa de los abuelos” escapa del hospital y sale a buscarlos. Cuando llega a su antiguo hogar se enfrenta a sus padres y les reclama por sus errores del pasado. En medio de la discusión se revela que, aunque Krit era alcohólico no fue el único responsable de la muerte de Pinya.

Los abuelos aseguraban que no podían ver el agujero en la pared, pero solo pretendían ocultar la verdad (Foto: La casa de los abuelos/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA CASA DE LOS ABUELOS”?

La abuela demuestra que su demencia no es reciente y que ponía veneno en la leche que le daba a Pinya y Putt, ya que no podía soportar que su perfecta hija tuviera hijos con problemas de salud, así que decidió deshacer se ellos. De hecho, fue ella quién cerró la puerta del sótano donde la niña se quedó encerrada por horas y murió tras ingerir veneno.

La noche que Mai y sus hijos abandonan ese lugar maldito y regresar a su hogar, Wan vuelve a escuchar los ruidos que la atormentaron pro más de 15 años, toma veneno y muere mientras ve como su nieta muerta intenta abrazarla.

En tanto, Pong recibe una llamada de su amigo policía, quien le informa que el implicado en el accidente de su hija no mentía al decir que no manejaba el automóvil, además, le revela que fue encontrado quemado en la autopista, así que necesita acudir a la comisaria a brindar su declaración, ya que esta vez no lo puede ayudar como en el caso del suicidio del esposo de su hija.

Al ver a Wan agonizando por el veneno, el anciano pierde el control, imagina al hombre que asesinó y dispara contra él, pero en realidad mata a su esposa. Finalmente, toma su arma y se suicida.

Entonces, ¿Krit realmente se suicidó o fue asesinado por Pong? En una de las últimas escenas de “La casa de los abuelos”, se muestra que el anciano arremete contra su yerno y lo echa una botella de licor, tal como al hombre que incendió, pero la que jala el gatillo es Mai, quien lo culpa por la muerte de su hija. Ese es un secreto que Pim y Putt aún desconocen.