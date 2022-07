Una de las participantes de “La casa de los famosos 2″ que está dando de qué hablar es Daniella Navarro, la actriz venezolana que está en coqueteos con Salvador Zerboni y quien fue acusada de recibir ayuda por parte de un familiar que pertenece a la producción del programa. Esta vez, la joven contó una parte difícil de su vida: cuando sufrió abuso sexual de niña por parte de su abuelo.

En una de las últimas ediciones de “La casa de los famosos 2″, las cámaras captan a Daniella Navarro conversando con Laura Bozzo. Durante la charla, la actriz venezolana le confesó a la presentadora peruana que sufrió de abuso sexual cuando era niña y cómo este episodio de su vida la marcó.

Daniella Navarro le contó detalles a Laura Bozzo de la pesadilla que sufrió por parte de su abuelo: películas pornográficas, tocamientos indebidos y más. ¿Qué fue lo que dijo la actriz venezolana? Aquí los detalles de su confesión en “La casa de los famosos 2″.

Daniella Navarro es una actriz venezolana que está participando en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Foto: Telemundo)

EL ABUSO SEXUAL QUE SUFRIÓ DANIELLA NAVARRO POR PARTE DE SU ABUELO

Durante una conversación con Laura Bozzo, Daniella Navarro confesó que cuando era una niña sufrió abuso sexual por parte de su abuelo. La actriz venezolana reveló que fue sometida a ver películas pornográficas, padeció de tocamientos indebidos y muchas cosas más.

Como se recuerda, Daniella Navarroy a había hablado de este delicado tema en una de las dinámicas de “La casa de los famosos 2″. Aunque la actriz venezolana dijo que tuvo una infancia feliz, también reveló que tras el divorcio de sus padres sucedió algo que la marcó de por vida: fue abusaba sexualmente por parte de su abuelo.

“Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo”, comenzó diciendo Daniella, quien se quebró en llanto al hacer esta revelación.

Aunque Daniella Navarro siempre se ha mostrado como una mujer muy fuerte, en “La casa de los famosos 2″ ha dejado ver su lado más sensible (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

“Y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón”, agregó.

Navarro también detalló que decidió callar lo sucedido hasta los 25 años: “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”.

La villana de “Relaciones peligrosas” recordó estos dolorosos pasajes de su vida con Laura Bozzo, a quien le contó que su abuelo le hacía tocamientos indebidos cuando su mamá no se encontraba en casa.

Además, el padre de su mamá la obligaba a ver películas pornográficas cuando era una niña. Ante estas revelaciones, Laura Bozzo se mostró indignada y conmovida por todo lo que sufrió su compañera de “La casa de los famosos 2″.