El programa “La casa de los famosos” es uno de los más importantes de la cadena de Telemundo y de los que más espectadores ha captado en los últimos meses, por lo que hay miles de personas que están atentos al más mínimo detalle que surja en la convivencia y hasta de las teorías conspiratorias que se crean.

Casualmente, en redes sociales se ha generado un rumor en el que se asegura que la participante Daniella Navarro está siendo favorecida desde la interna de la producción y que ello habría producido la salida de Niurka Marcos.

Todo esto empezó a viralizarse debido a que salió una foto de la mencionada concursante con el productor Augusto Navarro, suponiendo que ambos serían hermanos y que se estarían haciendo favores no legales para el concurso.

Es por ello que en la presente nota detallaremos un poco sobre estas versiones y la verdad de uno de los implicados, quien ha salido públicamente a dar su verdad con la finalidad de evitar malos entendidos.

¿DANIELLA Y AUGUSTO NAVARRO SON HERMANOS?

El productor Augusto Navarro, mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, contó la verdad de todas las habladurías que se han tejido en las últimas semanas y de esta forma dejó en claro que no existe ningún tipo de relación familiar con la actriz venezolana.

Además, comentó que aquellos rumores nacieron por una foto que ambos habían publicado hace mucho tiempo, en la que se tildaban de primos, siendo esta solo una broma debido a que llevan el mismo apellido, pero no tienen algún vínculo familiar.

“Daniella, pese a que tiene el mismo apellido que tengo yo, no es mi familia, no tenemos un vínculo familiar en común, no tenemos nada absolutamente nada que ver a nivel familiar. Sin embargo, por supuesto Daniella y yo nos conocemos. Nos conocimos en el gimnasio hace muchísimo tiempo”, fueron algunas de sus palabras.

Respecto a la foto de ambos que se viralizó, el productor indicó que fue cuando él estaba trabajando en una alfombra roja de los Premios Billboard, mientras que ella formaba parte del elenco de una telenovela de Telemundo.

Daniella y Augusto Navarro en una alfombra roja de los Premios Billboard. (Foto: Augusto Navarro / Instagram)

¿AUGUSTO NAVARRO TRABAJA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Luego de esclarecer que ambos no tienen ningún vínculo familiar, quedó la duda sobre su trabajo en Telemundo, por lo que el mismo Augusto Navarro se encargó de revelar que él ya no trabaja para dicha casa televisora y que “La casa de los famosos” está a cargo de Endemol.

“Actualmente, yo no trabajo para Telemundo. Peor aún, tengo entendido que la producción de este reality show está a cargo de Endemol México y ahí sí que les digo que primero no he trabajado nunca para Endemol México, no he tenido el privilegio de hacerlo”, añadió.