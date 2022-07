La primera edición de “La casa de los famosos” fue un éxito en Telemundo, pues reunió a polémicas figuras que se vieron obligadas a convivir y resolver sus diferencias, y dando paso a una segunda temporada.

Con más de seis semanas de competencia, y con varios concursantes eliminados, entre ellos la polémica Niurka Marcos, el reality se encuentra cada vez más cerca de llegar a su final.

Debido a esto, la ganadora de la primera temporada, Alicia Machado, fue entrevistada recientemente en edición dominical del reality y dio su opinión sobre los posibles ganadores.

La actriz venezolana fue la ganadora de la primera temporada del reality de Telemundo (Foto: Alicia Machado / Instagram)

LOS FAVORITOS DE ALICIA MACHADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2”

La modelo y reina de belleza venezolana es voz autorizada para opinar sobre el programa de Telemundo, pues pasó 12 semanas de competencia, completando retos y superando en la final a Manelyk González.

De acuerdo con la presentadora de 45 años, son tres los concursantes que considera favoritos para meterse en la gran final y llevándose los 200 mil dólares.

“Mis cartas del Tarot dicen que esta cosa está entre Laura Bozzo, Toni Costa e Ivonne Montero. Estos tres para mí son las cartas fuertes de la final”, apuntó.

Sobre Toni Costa, la modelo indicó que “Es un chico que tiene muchas razones por las que puede llevarse ese premio y creo que es un gran estratega, como buen bailarín que es. Y ya va a empezar a jugar a lo que fue”.

Sobre su segunda candidata, la Miss Universo destacó su evolución, que la ha convertido en una de las más queridas por el público.

“Me identifico muchísimo en este momento con Laura. A mí me pasó igual. Yo entré con mucha depresión, con mucho desánimo y poco a poco, cada semana, me fui empoderando y me fui hasta perder todos esos kilos que perdí y ese nuevo renacer para mí”, señaló.

Finalmente, Ivonne Montero es, probablemente, la candidata más discreta en el reality, pero con más capacidad para dar el gran golpe y llevarse el gran premio.