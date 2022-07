Los ánimos dentro y fuera de “La casa de los famosos 2″ están muy caldeados. No solo la salida de Niurka Marcos sigue dando de qué hablar o la presencia de Laura Bozzo y Toni Costa dentro del programa de Telemundo, sino también las parejas que se están formando como Daniella Navarro y Salvador Zerboni, quienes han tenido gestos cariñosos el uno con el otro.

La segunda temporada de “La casa de los famosos″ está generando mucha controversia ahora que han quedado solamente nueve de los 17 participantes que iniciaron el exitoso reality de Telemundo, uno de los programas más vistos de la cadena de habla hispana.

Mientras que el equipo azul sigue cobrando fuerzas, el morado alista sus próximas movidas. Pero entre las estrategias de los participantes “La casa de los famosos 2″, surgen nuevas controversias. Ahora, hemos visto los celos de Daniella Navarro a los coqueteos entre Ivonne Montero y Salvador Zerboni ¿Qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

Daniella Navarro y Salvador Zerboni se han mostrado muy cariñosos en “La casa de los famosos 2” (Foto: Telemundo)

LA REACCIÓN DE DANIELLA NAVARRO A LOS COQUETEOS ENTRE IVONNE MONTERO Y SALVADOR ZERBONI

Daniella Navarro es una actriz venezolana que está participando en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde continua en competencia. La joven ha dado de qué hablar porque se ha mostrado cariñosa con el actor mexicano Salvador Zerboni dentro de la famosa casa de Telemundo.

En imágenes difundidas por la producción de “La casa de los famosos 2″, vemos que Daniella Navarro y Salvador Zerboni están encerrados en una de las habitaciones de la casa donde disfrutan de un buen momento. Entre juegos y coqueteos, los actores se dejan llevar y se abarzan.

Luego vemos que Daniella Navarro se acerca cariñosamente a Salvador Zerboni para darle un beso en la barbilla. Esto, por supuesto, despertó las alarmas de un nuevo romance dentro de “La casa de los famosos 2″.

Ivonne Montero se acerca a Salvador Zerboni para conversar con él en “La casa de los famosos 2” (Foto: Telemundo)

Más adelante y en otro momento vemos que Ivonne Montero se acerca a Salvador Zerboni para conversar con él. La actriz mexicana de 48 años le aconseja al intérprete que tenga cuidado con las cosas en la que lo involucren.

“Aguas ahí con Natalia. Tú eres demasiado. Seguramente te van a tratar de meter cosas que son parte de...Yo te quiero mucho y creo que lo sabes”, le dice Ivonne Montero a Salvador Zerboni después de darle un abrazo.

Mientras esto ocurría en la sala de la casa, Daniella Navarro estaba siendo testigo de todo desde la cocina y no podía ocultar su incomodidad y celos.

Daniella Navarro se molestó al ver conversar a Salvador Zerboni con Ivonne Monteroen “La casa de los famosos 2” (Foto: Telemundo)

“Entonces todo lo que me diga, lo que me quieran envenenar no me importa. Tú estate tranquila”, le responde Salvador Zerboni a Ivonne Montero antes sus consejos.

Tras terminar la conversación, Salvador se acerca a Daniella mientras ella está terminando de preparar algo en la cocina. La venezolana se mostró muy molesta y le pidió al actor mexicano que se aleje de ella.