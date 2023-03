José Rodríguez es uno de los participantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos”. El joven colombiano se describió en su video de presentacióncomo un hombre “muy divertido”, “extrovertido” y “muy mujeriego”.

A diferencia de otros participantes del exitoso reality show de Telemundo, que entraron a la famosa casa solteros y tal vez con la ilusión de encontrar un romance; José Rodríguez se embarcó a esta aventura teniendo pareja.

Sí, José Rodríguez tiene novia y lo ha dejado claro tras más de un mes de convivencia en “La casa de los famosos”. Él ha demostrado lo mucho que ama y respeta a su pareja Stefani Hansson. Pero, ¿quién es ella y a qué se dedica? Aquí te lo contamos.

A Stefani Hansson le gusta el deporte, viajar y es amante de la moda (Foto: Stefani Hansson/ Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE JOSÉ RODRÍGUEZ DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

La novia de José Rodríguez se llama Stefani Hansson. El joven colombiano que participa en “La casa de los famosos 3″ está muy enamorado y lo demuestra abiertamente en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 mil seguidores, Stefani Hansson muestra un poco de su estilo de vida: le gusta el deporte, viajar y es amante de la moda.

En varias de sus publicaciones podemos ver a Stefani Hansson luciendo diferentes “outfits”, con mucha sensualidad y elegancia. Le gustan los vestidos y posar en ropa de baño.

La joven colombiana cuida mucho su figura haciendo deporte y ejercitándose muy seguido. También disfruta viajar mucho pues presume de visitar diferentes ciudades y lugares turísticos.

Stefani Hansson tiene más de 3 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Stefani Hansson/ Instagram)

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE STEFANI HANSSON A JOSÉ RODRÍGUEZ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″

Stefani no ha dejado de apoyar a su novio desde que ingresó a “La casa de los famosos 3″. Aunque no han vuelto a tener contacto desde el pasado 17 de enero, la joven le envió un romántico mensaje en video coincidiendo con el día de San Valentín.

“Quiero que sepas que no solamente en este día sino que desde que me levanto hasta que me acuesto te llevo en mi pensamiento, que todos te echamos muchísimo de menos, que no te haces una idea del apoyo tan increíble que estás recibiendo, no solamente por parte de nuestra familia y amigos sino de muchísima gente que ha logrado ver en tu mirada, en tu sonrisa eso tan hermoso que tenés en el corazón mi vida”, dijo Stefani.

“Me resta por decirte que no nos vamos a ver pronto porque estoy segura que vas a llegar a la final porque lo mereces porque el propósito y el plan que Dios tiene para ti es inmenso. Te amo, te extraño, sé fuerte, sé tú”, agregó la joven colombiana.

Stefani Hansson y José Rodríguez se demuestran muchos amor en las redes sociales (Foto: Stefani Hansson/ Instagram)

FOTOS DE STEFANI HANSSON EN INSTAGRAM

Stefani Hansson le gusta posar en lencería presumiendo su escultural figura (Foto: Stefani Hansson/ Instagram)

Stefani Hansson nació en Colombia (Foto: Stefani Hansson/ Instagram)