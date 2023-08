Ya no falta casi nada para la gran final de “La casa de los famosos México”, por lo que este domingo 6 de agosto se realizará la última gala de eliminación entre Barby Juárez, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, quienes lucharán voto a voto para permanecer en el reality y llevarse el premio mayor. Si quieres salvar a tu favorito, en los siguientes párrafos te explicamos cómo hacerlo.

Antes te contamos que la tensión ya se vive entre los habitantes que buscan distraerse con todo, pero los ánimos no son los mejores en especial con Sergio Mayer, quien pese a no estar nominado está molesto con Poncho, pero no sabemos la razón. ¿Será motivo suficiente para que el Team Infierno quede destruido? De ser así, ¿todos los diablitos llegarán a la final? o ¿Barby Juárez logrará arrebatarle el sueño a uno de ellos y ser la única representante del Team Cielo en estas instancias? No olvidemos que la boxeadora recibió la grata visita de su hija, que la motivó en todo.

Mientras tanto Wendy Guevara trata de mantenerse calmada y aunque dijo que esperará tranquila la decisión del público, lo cierto es que le aterra subir a la puerta de la gran decisión. ¿Quién de ellos se despedirá del exitoso formato esta novena semana? Como público todo está en tus manos, ya que tus votos pueden salvar a uno de ellos.

¿CÓMO VOTAR PARA SALVAR A TUS FAVORITOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Como todos los miércoles, se conoció los nombres de los nominados. Si quieres salvar a tu nominado favorito, debes vivir en México y acceder a la web oficial del programa. Recuerda que las votaciones están abiertas los miércoles, jueves, viernes y domingos, durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas.

Los pasos a seguir para votar en “La Casa de los Famosos México” son:

Ingresa a la página http://lacasadelosfamososmexico.tv o utiliza el código QR que aparece durante las Galas.

En la web, accede a la sección “votaciones”.

Selecciona al participante por el que quieres votar.

Da clic en “Enviar voto”.

No lo olvides: el público general puede votar una sola vez.

¿CÓMO VOTAR SI TENGO UNA SUSCRIPCIÓN VIX PREMIUM?

Uno de los beneficios de tener una suscripción ViX Premium es que puedes votar hasta 10 veces por día. Al igual que en el caso anterior, podrás elegir a tu favorito durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas de los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Pasos a seguir si tienes una suscripción ViX Premium:

Sigue cada uno de los pasos que te contamos previamente.

Luego de votar por primera vez, da clic en “Seguir votando”.

Ingresa las credenciales de tu cuenta y contraseña ViX Premium.

Vota por el participante seleccionado hasta completar tus 10 votos.

No lo olvides: tus 10 votos deben ser usados en la misma sesión.

¿Cómo suscribirse a ViX Premium?

Puedes ser uno de los suscriptores del famoso portal de streaming registrándote desde este enlace.