“La Casa de los Famosos México”, el popular reality de TelevisaUnivision se prepara para entrar en su última semana y lo hace en medio de la tensión por conocer quiénes abandonarán la competencia y la lista de finalistas del programa.





Como se recuerda, Nicola Porcella y La Barby Juárez consiguieron su paso a la gran final, mientras que sus compañeros de habitación tendrán que luchar para conseguir su pase o agradar al público y superar la última jornada de sentencia.

En medio de la tensión, Sergio Mayer, uno de los favoritos del público para ganar la primera temporada del reality que se emite en “Las estrellas”, no pudo disimular más su inconformidad con la producción del show.

El ex Garibaldi y exdiputado es uno de los favoritos de "La Casa de los Famosos México" (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

LA MOLESTIA DE SERGIO MAYER

La molestia del exdiputado era más que evidente, por lo que, en enlace con los conductores Diego de Erice y Odalys Ramírez, Mayer descargó su incomodidad con la producción del programa, esto debido a que no fue nominado.

“Soy honesto: me hubiera gustado estar nominado. Traigo una cosa que me ha molestado, que tuvo que ver con una decisión que tomaron por mí sin haberlo consultado, que eso no me pareció: el hecho de haberme salvado o protegido cuando yo vine a jugar”, cuestionó.

Para el cantante y actor, el motivo de su participación es “estar en el filo de la navaja” y no ser rescatado por la producción.

“Para mí esta nominación era un trámite final. Estar nominado en este momento era muy importante porque era pasar a la final salvado por el público, no por una ruleta. Ese era el juego, esa era mi estrategia, yo no quería que me pusieran a descansar”, añadió.

En ese sentido, Mayer destacó que estuvo nominado en casi todas las semanas con los integrantes del Team Cielo y solo en dos con sus compañeros del Team Infierno, por lo que esperaba volver a imponerse ante los rivales del programa.

“Es una falta de respeto a mi juego, y jugaron un tema individual. No estoy a gusto, sí me hubiera gustado estar nominado”, se quejó.

Sergio Mayer es uno de los integrantes del Team Infierno (Foto: TelevisaUnivision)

EL JUEGO DE SERGIO MAYER FUE EXPUESTO

Mayer es consciente de que llegar a la nominación es un riesgo muy alto, pero formaba parte de su estrategia para conseguir la victoria, por lo que quedar lejos de los reflectores lo afecta.

“Implica mucho riesgo, eso es un hecho, pero es la única forma de estar cerca de la gente. Pasar esta última nominación jugando y en riesgo, eso es lo que vine a hacer”, explicó.

Del mismo modo, señaló a Poncho de Nigris de haber complicado su estrategia y deslizó que la decisión de salvarlo habría sido intencional.

“Poncho y yo somos los que más conocemos este juego, y lo que me llama la atención es que Poncho sabe que la última semana es la más importante para estar nominados. Yo hubiera querido estar nominado”, agregó.

Finalmente, el exesposo de Bárbara Mori no tuvo reparos en indicar que parte de su estrategia era dejar a una de las integrantes del Team Cielo como la única finalista y así derrotarla por superioridad numérica.

“Trabajamos durante 4 semanas para que la Barby fuera la última finalista del Cielo, para que ninguno de nosotros corriera riesgo. No porque no tenga una importancia, pero es con la que menos riesgo se tiene”, sentenció.