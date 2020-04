A pesar de que Netflix aún no lo confirma de manera oficial ya se habla de una quinta y sexta temporada de “La casa de papel”. El éxito de esta producción española es tal que es poco probable que la plataforma no extienda la historia que se ha convertido en un fenómeno mundial, por eso incluso se sugieren posibles spin-offs.

El mismo Álex Pina, creador de “La casa de papel”, hizo el balance de la cuarta parte y reconoció en una entrevista con The Oprah Magazine la posibilidad de realizar spin-offs centrados en algunos de los personajes favoritos de los fans.

La Casa de Papel | Tomas Falsas #3

"Tenemos varias posibilidades para spin-offs, y creo que eso se debe a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado personajes que tengan un diseño complejo, por capas. Así que casi cualquier personaje de 'La casa de papel' tiene una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos"

En la misma conversación Pina mencionó hasta cinco ideas atractivas: "Creo que Arturito podría tener una comedia negra. En el caso de Berlín, su propia serie está muy clara: es un misógino, un psicópata, un egocéntrico, un narcisista, un delincuente, un violador... y aun así hay mucha gente que le adora porque valora la amistad, la lealtad y la fraternidad. Desde Nairobi hasta El Profesor... Denver es otro personaje con un encanto particular. ¡Me encantaría escribirles a todos en forma de spin-offs!"

Berlín también es uno de los favoritos para protagonizar un spin-off de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO VEREMOS ALGUNO DE LOS SPIN-OFFS?

A pesar del entusiasmo, el creativo navarro reconoció a Vertele que habían “hablado sobre ello, pero hasta que no acabemos este camino no tiene sentido. No hay ninguna opción abierta ahora”. Mientras que a FormulaTV le dijo: “Ahora estamos tan centrados en ‘Sky Rojo’ y ‘La Casa de Papel 5’, como para pensar en un spin-off...”

Pero esta no es la primera vez que surge la idea de realizar algún spin-off, en noviembre de 2019, Jesús Colmenar, uno de los directores de la serie de Netflix, aseguró que “se ha planteado hacer un spin-off de la serie”.

Nairobi podría ser una de las protagonistas de algún spin-off "La Casa de Papel" (Foto: Netflix)

¿QUÉ OPINAN LOS PROTAGONISTAS DE “LA CASA DE PAPEL”?

Sobre la posibilidad de otras series a partir de “La casa de papel” Alba Flores, quien interpretó a Nairobi, dijo a Vertele que “la historia de Berlín y El Profesor me encanta”.

Por su parte Álvaro Morte, quien da vida al Profesor en la exitosa ficción española, afirmó: "Mientras el Profesor me siga dando cosas estaré encantado de cederle mi cuerpo, mi voz, mi pelo y mis maneras para encarnarlo. Lo que tenga que venir, seguro que será bienvenido".

Asimismo, dejó la puerta abierta a una posible continuación junto a Berlín (Pedro Alonso): “Tenemos una relación maravillosa. Si surge un spin-off o cualquier tipo de proyecto con Pedro, estaré encantado de hacerlo”.

Álvaro Morte estaría encantado de participar en algún spin-off de "La Casa de Papel" (Foto: Netflix)