Aunque ‘La chica de nieve’, adaptación de Netflix del best-seller del escritor malagueño Javier Castillo, se grabó en Málaga desde el 8 de febrero de 2022, los fanáticos de la exitosa serie española señalaron que si no fuera por los edificios identificables como el colorido Centro Pompidou, la ciudad sería casi irreconocible.

Si bien, gran parte de los interiores se rodaron en estudios, las escenas exteriores fueron grabadas, la mayoría, en las calles de Málaga, Andalucía, ciudad escogida para la ficción creada por Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, ya que en la novela la historia se desarrolla en Nueva York.

El problema es que los pobladores de la ciudad española notaron que la adaptación no era realista, ya que en “La chica de nieve” llueve casi todo el tiempo, mientras que en la vida real sólo llueve unos 40 días al año.

Pero el error geográfico que los andaluces no perdonan es que se incluyera una playa en la localidad malagueña de Coín, que se encuentra en el Valle del Guadalhorce, a 33 kilómetros al oeste de Málaga y tiene 22.000 habitantes.

Miren buscó a James Foster en el cuarto episodio de "La chica de nieve" (Foto: Netflix)

EL ERROR GEOGRÁFICO EN “LA CHICA DE NIEVE”

El error al que se refieren se produce en el cuarto capítulo de la primera temporada de “La chica de nieve”. En medio de su investigación sobre la desaparición de Amaya, la periodista Miren Rojo (Milena Smit) llega a Coín, específicamente a un párking de caravanas al lado de la playa, donde se reúne con James Foster.

En el 2019, la inspectora Millán (Aixa Villagrán) llega a ese lugar para investigar las misteriosas muertes de Foster y David Luque. En esa escena también se distingue el maravilloso mar, que en realidad no existe en Coin.

Entonces, ¿dónde se grabaron esas escenas de “La chica de nieve”? Para recrear el párking de caravanas, el rodaje se trasladó hasta la playa de Sacaba, al oeste de la ciudad y que se sitúa entre la desembocadura del Guadalhorce y la playa de la Misericordia.

“Lo de la playa de Coín de La chica de nieve no lo paso. No hay necesidad. Si se cuela una aberración semejante, se me cae el guion entero”, escribió una usuaria en redes sociales. “Muy guay La chica de nieve, pero alguien me tendrá que explicar por qué demonios dicen que las caravanas de Sacaba son de Coín, cuando Coín ni siquiera tiene playa. ¿Qué clase de troleo es este, Netflix?”, expresó otro usuario.