Melissa Gilbert tenía tan solo 9 años cuando la producción de “La familia Ingalls” la contactó para que trabajara con ellos. Prácticamente, la actriz fue creciendo junto a Laura Ingalls, personaje que encargó en la afamada serie de televisión de 1974. Dentro de todo este furor que causó su interpretación, te contamos cuál fue el episodio más difícil para la figura de “Little House on the Prairie”.

Por lo joven que era para asumir un papel como el de Laura Ingalls, Gilbert no siempre la tuvo fácil en las grabaciones de la serie. Hubo momentos en donde ella y su personaje no conectaban como se esperaba. Por lo menos, esto es lo que se aprecia en las memorias de Prairie Tale, en donde afirma que la joven intérprete tuvo complicaciones en el capítulo “El amor de Johnny Johnson”.

En dicho episodio Melissa Gilbert no pudo relacionarse con su papel de Laura Ingalls en “La casa de la pradera”. En esta parte de la historia Laura se siente atraída hacia un estudiante llamado Johnny Johnson. Sin embargo, él se encuentra enamorado de su hermana mayor, Mary, quien a su vez no siente lo mismo por Johnson. Según la propia Gilbert, cada vez que le tocaba rodar estas escenas solo imitaba lo que había visto en “The Partridge Family” y “The Brady Bunch”.

EL EPISODIO MÁS DIFÍCIL PARA MELISSA GILBERT EN “LA FAMILIA INGALLS”

El guion de “La familia Ingalls” demandaba que Laura tuviera que llorar por el amor no correspondido de Johnny Johnson. Sin embargo, ella cuenta en sus memorias que no podía hacer esta escena. Gilbert no podía trasladar esas emociones a la escena en donde debía derramar algunas lágrimas de emoción luego de una conversación con su padre.

“A veces me resultaba difícil llegar a esas emociones, y este episodio fue uno de esos momentos”, escribió Gilbert. “Ponerme en el lugar de Laura no funcionó. Tampoco arrastrar algún tipo de recuerdo horrible de la Mazmorra. Así que Mike me ayudó“.

Mike London fue quien ayudó a llorar a Melissa Gilbert aplicando una técnica que usó muchas veces con otros actores. “Me rodeó con el brazo y nos alejó del set, hacia un lado donde podríamos estar solos”, escribió. “Y en el tiempo que tardó en caminar de cinco a seis metros, se puso a llorar. Luego se volvió hacia mí y con lágrimas rodando por su rostro, dijo: ‘¿Tienes idea de cuánto te amo?’”.

MELISSA GILBERT Y LA ESCENA QUE NO LE COSTÓ MUCHO EN LA FAMILIA INGALLS

Si por un lado, llorar le costaba a Melissa Gilbert, hubo un momento del capítulo “El amor de Johnny Johnson” en donde no tuvo que fingir y le salió muy natural. Este fue cuando le tocaba pelear con Mary, interpretado por Melissa Sue Anderson, con quien nunca tuvo una buena relación fuera de los sets de grabación.

“La rivalidad en la pantalla entre Mary y Laura en ese episodio jugó con la competitividad que existía fuera de cámara entre Melissa Sue Anderson y yo”, escribió. “Cuando nos gritamos el uno al otro, fue bastante real”.