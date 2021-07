Dalilah Polanco ha sido recordada por su paso en el exitoso programa de televisión “La familia P. Luche”, que fue protagonizada por Eugenio Derbez. La actriz mexicana interpretó al personaje de Martina, en un divertido papel que luego lamentó haber hecho por varios motivos.

En una reciente entrevista, Polanco hizo un repaso sobre su trayectoria en el mundo de la televisión, como “Palabra de mujer”, “El privilegio de mandar” y, por supuesto, de “La familia P. Luche”.

La también presentadora de televisión, que en noviembre cumple 44 años, dio algunos detalles de cómo fue que su paso por la mencionada comedia le cambió por completo su carrera artística.

Polanco aseguró que su papel de Martina afectó posteriormente a sus siguientes trabajos en diferentes producciones televisivas.

¿QUÉ LAMENTA DALILAH POLANCO DE TRABAJAR EN “LA FAMILIA P. LUCHE”?

Dalilah Polanco contó que “La familia P. Luche” le cambió la vida en cuanto a la percepción que tenían los demás sobre su trabajo como actriz. Desde ese momento, solo la vieron como personaje gracioso, de comedia.

“Ahí sí yo era una cosa muy dramática en la vida y pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles. De repente se atravesó en mi vida La Familia P. Luche y de ahí hundida para siempre porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo”, explicó.

Agregó que le gusta ser una actriz de comedia, pero que se sintió encerrada en ese estilo, una de las grandes secuelas de trabajar en el programa protagonizado por Eugenio Derbez.

¿QUÉ QUISO ESTUDIAR DALILAH POLANCO ANTES DE SER ACTRIZ?

La conductora de televisión Dalilah Polanco reveló que, antes de ser actriz, se había planteado estudiar Biología.

“Me iba a ir estudiar muy mona a una universidad de Guaymas, Sonora donde la Biología Marina es lo principal y ya ni me fui. Tenía planes de casarme y no lo hice. Estudié idiomas un semestre y lo dejé porque sentí que no era lo mío, así que empecé a estudiar en una escuelita de actuación por Satélite y cuando me dijeron lo del CEA me animé a ir y aquí estoy”, detalló.

