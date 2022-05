¿Cuál es el horario de “La hija del embajador”? La telenovela turca protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek sigue siendo un éxito en España y para este fin promete sorprender a sus seguidores. En el nuevo episodio, del sábado 21 de mayo, veremos que Menekse planea contarle ella misma a Melek que va a tener un hermano, pero no será la única revelación.

El drama, titulada originalmente con el nombre de “Sefiri Kizi”, fue estrenado en Turquía el 16 de diciembre del 2019 logrando cautivar al público desde el primer capítulo. Gracias a sus buenas cifras de audiencia, la producción se extendió a otros países como España, donde en 2022 también consiguió una buena recepción de la teleaudiencia.

“La hija del embajador” es emitida en España cada sábado a través de la señal de Nova y los fans de la historia entre Nare y Sancar no se pierden un solo capítulo. Es por ello que te contamos cuál es el horario de emisión del sábado 21 de mayo.

“La hija del embajador” está protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek (Foto: O3 Medya)

HORARIO DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR” EL SÁBADO 21 DE MAYO

La telenovela turca “La hija del embajador” estrenará este fin de semana un nuevo capítulo para alegría de todos los fans que siguen la historia de Sancar y Nare. En ese sentido, el canal Nova ha dado a conocer a través de su parrilla de programación a qué hora se emitirá el drama.

El sábado 21 de mayo “La hija del embajador” tendrá el horario de las 22:00 horas (hora local).

Las dos primeras temporadas de “La hija del embajador” fueron un gran éxito en Univision (Foto: O3 Medya)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 16 DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

Sancar se ha enterado que va a ser padre y se lo ha contado a Nare. ¿Cómo reaccionará ahora su hija?

Como se recuerda, en el capitulo del sábado 14 de mayo, Sancar está harto de las manipulaciones de Menekse por lo que decide dar por finalizado su matrimonio con ella. Al día siguiente, la madre de la joven se presenta en casa de la familia Efeoglu y llama a gritos a Halise.

La mujer recibe a su consuegra y se entera por ella de que su nuera está embarazada. “Tuvo un sangrado, la llevamos al hospital y ahí descubrimos que está esperando un bebé”, explica la recién llegada.

Halise no sabe cómo reaccionar ante la sorprendente noticia. Lo único que tiene claro es que ahora su hijo no podrá divorciarse de su esposa, pues debe responder como padre de la criatura. La señora trata de ponerse en contacto con su hijo para que la información de que pronto tendrá un bebé no le pille de sorpresa.

Tulin Yazkan es la actriz que da via a Menekse en "La hija del embajador" (Foto: O3 Medya)

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

“La hija del embajador” narra la historia de Nare (Atagül), la hermosa hija de un embajador que se enamora desde niña de Sancar, el hijo de un humilde carpintero. Nare y Sancar se conocen desde niños, pero se dan cuenta de que su amor es imposible debido a que el padre de Nare se opone a que estén juntos.

Pese a la oposición del padre de esta, ambos toman la decisión de casarse en secreto, pero justo la noche de su boda Nare desaparece. Él cree que ella huyó arrepentida, pero realmente fue su padre el responsable de ello. Años después, los jóvenes se encuentran nuevamente en situaciones de vida muy diferentes. Sancar es un hombre millonario y está preparando su boda con otra chica.