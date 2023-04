Durante sus inicios, tanto Cazzu como La Joaqui remaron mucho para hacerse un nombre en el género urbano en Argentina, ni hablar de traspasar fronteras, algo que la novia de Christian Nodal lograría años después, pero que a su amiga le costaría mucho más conseguir.

Y es que Joaquinha Lerena de la Riva no tuvo una historia de vida sencilla, pues con una infancia lejos de su padre, problemas de adicciones y violencia de género, la artista de 29 años tuvo que remar para conseguir el éxito que hoy goza al lado de sus dos hijas.

De hecho, sería la propia Cazzu la persona clave para que La Joaqui consiguiera escapar del mundo de pesadilla en el que se encontraba con sus hijas, siendo, además, la persona con la que el resurgimiento de la artista urbana inició.

La joaqui cuenta con más de 3,4 millones de seguidores en sus redes sociales (Foto: lajoaqui / Instagram)

EL DÍA QUE CAZZU SALVÓ A LA JOAQUI

La historia de las celebs de Estados Unidos y Argentina se remonta varios años atrás, cuando “La Jefa” se encontraba navegando en redes sociales y descubrió que existía una artista que hacía lo mismo, por lo que estableció contacto con esta para conseguir algunas colaboraciones.

Fue así como en 2017 se lanzaría “Ay Papi”, un tema que marcó la carrera de Cazzu y La Joaqui, pero que también separaría sus caminos, pues mientras la primera ascendía con colaboraciones con Bizarrap, la segunda se alejó de la música debido a una relación en la que sufrió de violencia.

“Si hubo una persona que supo que yo no estaba bien, esa fue Cazzu”, comentó Joaquinha en una entrevista, por lo que harta de la situación en la que se encontraba y necesitada de apoyo, decidió contactar a la “Nena Trampa”

“Me tengo que ir. No tengo trabajo, no tengo plata, no tengo carrera, tengo una bebé a upa y una en la mano, no sé qué hacer”, le dijo cuando la novia de Nodal consiguió contactarla, pues tenía sospechas de que algo no iba bien.

Por su parte, Cazzu admitió que sintió miedo de perder a quien considera su mejor amiga, por lo que decidió ayudarla en su carrera, marcando su regreso a los escenarios en Lollapalooza 2019, aunque esto no sería tan sencillo, pues había una advertencia sobre ambos.

“Ese día, ella y yo sabíamos que me estaban amenazando de que si yo me subía a cantar me pegaban un tiro, así me habían dicho. Ella y yo sabíamos eso, solo ella y yo”, recordó.

El éxito de su presentación, sumado a su gran regreso, le permitió a La Joaqui reconstruir su carrera, convirtiéndose en una de las artistas urbanas más destacadas en la actualidad.

La Joaqui y Cazzu en 2017 en el lanzamiento de "Ay Papi", el tema que marcó sus carreras (Foto: Cazzu / YouTube)

¿QUIÉN ES LA JOAQUI?

Nacida en Mar del Plata el 25 de octubre de 1993, Joaquinha Lerena de la Riva es una reconocida artista urbana argentina, intérprete de temas como “Dos Besitos”, “Ay Papi”, entre otros.

Su infancia estuvo marcada por los conflictos familiares, la ausencia de su padre y la inexperiencia de su madre, asegurando que esta era casi su hermana y así se criaron.

En un intento por surgir, la familia viajó a Costa Rica, donde vivió por varios años lejos de su padre, aunque esto le significó en su adolescencia “un montón de problemas de drogas”, pues a sus 15 años, mientras ella se quedaba en Centroamérica, su madre regresaba a Argentina. “No supe manejar tanta libertad”, admitió en conversación con Podemos Hablar de Telefe.

Al enterarse de las adicciones de su hija, su madre la obligó a regresar y vivir con su abuela, probando terapias, medicación psiquiátrica, entre otros, pero no sería hasta que se convirtió en madre que dejaría los excesos.

“Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado y él por el otro”, comentó la cantante, que con 21 años enfrentaba el desafío sola.

Aunque difícil, La Joaqui intentó hacer todo lo que me hubiese gustado que hicieran con ella, quedando embarazada por segunda vez, años después, de una relación en la que vivió en medio de violencia, hasta que el apoyo de Cazzu le permitió escapar, enfocándose en su carrera, la cual desarrolló hasta la actualidad.