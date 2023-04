Una noticia enloqueció a todos: ¡Cazzu está en la dulce espera! Así lo dio a conocer la argentina, quien mantiene una relación con Christian Nodal desde junio de 2022, época en la que fueron vistos caminando juntos por las calles de Guatemala, aunque oficializaron su romance dos meses después, en agosto, en la alfombra roja de los Premios Gardel 2022.

El anuncio, que se dio la noche del 15 de abril de 2023, remeció las redes sociales, donde millones de fanáticos y artistas le hicieron llegar sus felicitaciones. Pero ¿cómo dio a conocer que se convertirá en madre? A continuación, te lo detallamos.

UNA GIRA CON UNA GRAN SORPRESA

Como parte de su gira “Nena tramp tour”, Cazzu cerró sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. Los asistentes estaban ansiosos por ver a su artista favorita en el escenario, hasta que el momento llegó: se apagaron las luces para que la intérprete de “Mucha data” apareciera en medio de sus bailarinas. Ella estaba con una casaca blanca que le cubría todo el cuerpo.

La cantante con un abrigo que le cubría todo el cuerpo, antes de dar la noticia de su embarazo (Foto: Cazzu / Instagram)

Mirando fijamente a su público, la pareja de Christian Nodal comenzó a cantar a capella la primera frase de su tema “Jefa”. “Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio”, y ni bien terminó, la cantante procedió a quitarse el abrigo y se puso de perfil para dejar ver su barriguita de embarazo, luciendo un entallado traje blanco con transparencias.

De inmediato, la euforia se apoderó de sus seguidores, quienes comenzaron a gritar y llorar de emoción; si bien, varios sospechaban que estaba en la dulce espera, el hecho de que la propia trapera lo haya hecho en un concierto significó mucho.

Pero ella quería contar más de esta nueva etapa en su vida. “Es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias. ¿No les parece que estoy cantando mejor? [Entre risas] Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno”, manifestó muy emocionada.

La argentina se pone de perfil para dar a conocer que está en la dulce espera. Esto ocurrió en pleno concierto (Foto: Cazzu / Instagram)

AGRADECIÓ A SU PÚBLICO

Asimismo, Julieta Emilia Cazzuchelli, su verdadero nombre, agradeció a los asistentes por haber ido al Arena de Buenos Aires. “Quiero darles las gracias por estar siempre conmigo, por compartirlo. Somos mucha gente aquí dentro, no sé si me esperaba alguna vez cantar frente a tanta gente, pero aquí estamos”, señaló.

“Aún así yo soy como todos ustedes. Como verán, me pasan las mismas cosas: si me tropiezo, me lastimo; si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”, indicó la joven.

Cazzu y Christian Nodal en la gala de la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, el 16 de noviembre de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

CAZZU COMPARTE SU ALEGRÍA EN REDES SOCIALES

Después que terminó su presentación, Cazzu no dudó en recurrir a sus redes sociales para subir el video en el momento exacto que da a conocer su embarazo. La única descripción que acompaña el clip es un corazón negro, imagen que va en línea estética con su última producción.

De inmediato, diversas celebridades se pronunciaron y le enviaron buenas vibras: “Felicitaciones jefa [con un corazón negro]”, escribió Bizarrap. Otros de los que mostraron su entusiasmo fueron Nathy Peluso, Klan, Ivy Queen, Nicki Nicole, Jimena Barón, Barby Franco y muchos más.

Asimismo, los mensajes de felicitación por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. “Vas a ser la mejor mami. ¡Dios mío!”, “Qué Dios bendiga a ese baby y a tu familia. Te amamos”, “Felicidades reina”, fueron algunos de los comentarios a su publicación.