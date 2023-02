La batalla por ser la plataforma líder del streaming mundial sigue librándose en pleno febrero del 2023. Si por el lado de HBO Max tenemos a la increíble adaptación de “The Last of Us”, Netflix no se quedó atrás con sus grandes estrenos como “La chica de nieve” o la cuarta temporada de “You”. Sin embargo, hoy venimos a hablar de la nueva producción hecha por la compañía de Reed Hastings llamada “La ley de Lidia Poët”.

Basada en un hecho real, la nueva serie recientemente estrenada en Netflix nos remite hacia fines del siglo XIX y la gran ola machista de los tribunales en contra de las mujeres. En ese sentido, “La ley de Lidia Poët” nos narrará la vida de una joven abogada que fue impedida de ejercer la abogacía por el simple hecho de haber nacido mujer.

¿”LEY DE LIDIA POËT” FUE UN CASO DE LA VIDA REAL?

Con una perspectiva adelantada para la época, Lidia trata de asistir a todo sospechosos de delitos mientras busca incansablemente la verdad detrás de todos los prejuicios que se suscitan entre los tribunales italianos al impedirle ejercer su gran profesión: el derecho.

Gracias a la ayuda de su cuñado Jacopo, Lidia (Matilda De Angelis) va abriéndose camino en el oscuro mundo del consejo de Turín para poder investigar todos los hechos suscitados detrás de su veto profesional dentro de Italia.

La serie está basada en un hecho real sobre la primera mujer abogada de Italia (Foto: Netflix)

Además del genial elenco actoral liderado por Matilda De Angelis, Sinead Thornhill y Pierluigi Pasin , la historia nos cuenta la vida de la enigmática Lidia Poët, la primera mujer en ejercer el derecho y convertirse en abogada en toda Italia. ¿Quieres saber más de ella? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

¿QUIÉN FUE LIDIA POËT?

Si bien Neftlix produjo 6 episodios para narrar su historia con varios aspectos de ficción, debemos tener en cuenta que el gran maltrato y las humillaciones que soportó Lidia Poët sucedieron en la vida real desde que intentó ser la primera abogada en tierras italianas.

De hecho, tras concebirse como experta en leyes en la Universidad de Turín, los tribunales la inhabilitaron por el simple hecho de ser mujer, aunque logró reincorporarse al Colegio de Abogados al cumplir los 65 años de edad.

La adaptación de Netflix a la historia de Lidia Poët tuvo una gran acogida en la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

Pero la historia de Lidia no podría entender sin su vida narrada desde sus inicios. Nacida en 1855, Poët pasó sus primeros años en una rica familia valdense en Valle Germanasca, una localidad cercana a Turín.

Curso estudios en el Colegio de las Señoritas de Bonneville, para luego graduarse con honores como Maestra de Escuela Secundaria y profesora de inglés, francés y alemán.

Ya en estudios superiores, logró recibirse de abogada al presentar una tesis sobre el presente femenino en la sociedad y el derecho al sufragio de las mismas. Tras ello, logró ejercer la abogacía en Pinerolo, junto al senador Cesare Bertea.

No hay duda de que las grandes historias inspiran a producir geniales series. ¿Te piensas perder esta gran producción italiana?