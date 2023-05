CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Jennifer Lopez, “La madre” (“The Mother” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Niki Caro con un guion de Misha Green, Andrea Berloff y Peter Craig, narra la historia de una asesina profesional que 12 años después de dar a su hija en adopción debe salir de la clandestinidad para rescatarla de las garras de criminales sedientos de venganza.

La cinta de acción empieza con la protagonista negociando con el FBI para entregar al traficante de armas Hector Álvarez (Gael García Bernal) y al exmilitar Adrian Lovell (Joseph Fiennes). Sin embargo, la conversación es interrumpida por un ataque de este último que no duda en apuñalar a la mujer embarazada.

“La madre” logra salvarse debido a la bomba casera que colocó previamente. Aunque ella y su hija están bien, no puede quedarse con la bebé porque Adrian sobrevivió a la explosion y no descansará hasta asesinarlas. Para protegerla, la mujer la da en adopción y le pide al agente William Cruise (Omari Hardwick) que la mantengan al tanto de todo.

Zoe paseando con su madre adoptiva en la película "La madre" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA MADRE”?

Doce años después, Cruise busca a la exasesina para informarle del peligro que corre Zoe. Aunque la mujer utiliza todas sus habilidades para evitar que secuestren a su hija, no puede evitar que los hombres de Hector Álvarez se la lleven a Cuba. Para recuperarla, viaja con William fingiendo ser una pareja de recién casados.

Si bien no tardan en ubicar al hombre que raptó a Zoe, no resulta tan sencillo capturarlo. Tras una larga persecución, una puñalada en la espalda de Cruise y un atropello, logran atraparlo. Para conseguir que revele el paradero de la joven, deben someterlo a algunas torturas.

Antes de ir por su hija, “La madre” cura las heridas de Cruise y recuerda cómo terminó involucrada con Adrian y Hector. Al primero lo conoció en la milicia y tras el final de su operación conoció a Alvarez, quien era un importante traficante de armas. Los presentó para hacer negocios y asegurarse un buen retiro, pero las cosas se complicaron cuando quedó embarazada y descubrió que ellos también traficaban con personas.

Decidida a recuperar a su hija, la protagonista se infiltra en el escondite de Hector y tras asesinar a varios de sus hombres encuentra a Zoe y la pone a salvo. Luego regresa para asesinar a Álvarez, lo que no le cuesta demasiado trabajo. Mientras vuelve a casa, la niña empieza a sospechar que la mujer que la rescató es su madre biológica, pero cuando la confronta ella lo niega y se despide creyendo que ya está a salvo.

Sin embargo, Adrian aparece y se estrella contra el vehículo de Cruise. “La madre” llega al lugar en una motocicleta y aunque no puede evitar la muerte del agente del FBI logra librar a su hija del peligro, al menos por un tiempo. La joven insiste en volver con su familia, pero la exasesina le explica que deben esconderse hasta que sea seguro.

La madre y su hija Zoe se refugiaron en el bosque en la película "The Mother" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA MADRE”?

¿Madre e hija se salvan de Adrian?

Durante unos meses, la madre pasa tiempo con su hija, quien intenta descubrir su verdadera historia sin éxito. La exasesina no admite que es la progenitora de Zoe, pero está decidida a enseñarle lo necesario para sobrevivir. Mientras están en una cabaña en el bosque le da lecciones de tiro y de conducción.

Un día se encuentran con una loba herida y sus cachorros. Zoe trata de protegerlos, pero uno de los la muerde, lo que las obliga a acudir al centro de salud más cercano. La pequeña brinda su verdadero nombre sin imaginar que eso la podría de nuevo en el radar de Adrian Lovell.

“La madre” se prepara para enfrentar al enemigo de su pasado, pero deja a Zoe con su viejo amigo Jons (Paul Raci), quien le promete llevar a la joven a un lugar seguro. No obstante, Zoe encuentra la carta de su madre y regresa para ayudarla a combatir al enemigo.

Aunque logran eliminar a los hombres de Adrian, no pueden deshacerse de él tan fácilmente. El exmilitar tiene en la mira a Zoe, así que la madre no tiene más opción que entregarse para que su hija escape. Sin embargo, la joven no se va e intenta salvar a su madre biológica.

Al final del thriller de acción de Netflix, la madre asesina a Andrian y regresa a Zoe con su familia adoptiva. Pero se mantiene muy cerca de su hija y entabla una muy buena relación con ella.