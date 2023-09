Debido a que forma parte del aterrador universo cinematográfico de “El Conjuro”, que se inspiró en hechos que sí ocurrieron, “La monja 2″ es quizá la película que ha dejado sin aliento y horrorizados a quienes fueron a verla a las salas de cine, por lo que sus espectadores se preguntan si también se basó en una historia de la vida real. En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe señalar que la secuela de “The Nun” trae de regreso en el papel principal a la hermana Irene, quien se involucra en otra cadena de sucesos escalofriantes y de misterio que la enfrentarán directamente con Valak, la espeluznante monja que volvió para vengarse.

La monja demoníaca Valak regresa en "The Nun 2" para poner los pelos de punta de todos (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿”LA MONJA 2″ SE BASÓ EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Como lo señalamos líneas arriba, se cree que “La monja 2″, al ser parte del universo “The Conjunrig”, se inspiró en hechos reales, tal como ocurrió con la trilogía de la película de terror, en la que Lorraine y Ed Warren se basan en investigadores paranormales reales. A esto se suma la franquicia “Anabelle”, que también surge a partir de sucesos que ocurrieron en verdad. Entonces, el filme creado por el maestro del horror James Wan, junto con Chad Hayes y Carey W. Hayes, ¿sucedió en algún momento?

La respuesta es no. “La Monja 2″ no se basa en ninguna historia real; por tanto, la trama es completamente ficticia, aunque esto no fue impedimento para atrapar a todos con su narrativa y crear pavor en la gente.

De esta forma, podemos señalar que en la vida cotidiana jamás existieron monjas demoniacas, exorcismos y posesiones que sirvieron de base para la cinta terrorífica, aunque hay algunos aspectos que lo conectan con la realidad.

De acuerdo con ScreeRant, a pesar de que “The Nun 2″ no se guía de un suceso que haya ocurrido, hay elementos que lo vinculan con demonios que Ed y Lorraine Warren hallaron en el pasado. Por ejemplo, la posesión de Maurice ‘Frenchie’, algo que sí se dio en realidad, aunque muchos han cuestionado dicho exorcismo. No sólo esa referencia, también está Santa Lucía, la patrona de los ciegos.

“La monja 2” está ambientada en 1956 (Foto: Warner Bros. Pictures)