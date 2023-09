La entrega de “La monja” promete desenterrar los misterios alrededor de Valak y explicarnos las raíces de una de las sagas más famosas de terror más famosas de todos los tiempos. Por ende, es importante tener en cuenta cada detalle, escena y más alrededor de esta genial cinta de horror protagonizada por Taissa Farmiga y Bonnie Aarons. ¿Qué sucedió exactamente en el final de esta película y por qué es importante? Pues, aquí te lo contamos.

La franquicia del terror está bien representada por las entregas de “El Conjuro”, cintas que narran los sucesos paranormales, ritos de ocultimos y demás en relación a Valak, el ente demoniaco más importantes de esta saga. No obstante, antes de las aventuras lideradas por los Warren, existen precuelas que reseñan la complejidad del poder de esta alma cargada de odio, maldad y venganza.

De esta manera llegamos a las cintas de “La monja” y “La monja 2″, y si bien en la primera pudimos ver el inicio del mal con la muerte de la acolita en una abadía rumana, en esta nueva entrega trataremos de saber los misterios y la manera en que Valak logra adueñarse de esta jovencita dedicada a la religión.

La monja es interpretada por la actriz Bonnie Aarons, quien da vida al papel desde “El Conjuro 2” (Foto: Warner Bros. Pictures)

Recordemos que la primera entrega logró romper récords de taquilla, recaudando más de 360 millones de dólares con un presupuesto inicial de apenas 20, por lo que se espera que esta nueva entrega este al papel de su antecesor y logre entregarnos minutos de miedo, pánico y una genial interpretación actoral liderado por Taissa Farmiga y Bonnie Aarons.

ALERTA DE SPOILERS: ¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA MONJA 2?

Aquí en Mag debemos advertirte que esta reseña tiene spoilers, por lo que, si no has visto la cinta, puedes darte una sorpresa no tan grata si deseas seguir leyendo. Dicho esto, el final de esta cinta se da luego de que Irene y su nueva mejor amiga monja, la hermana de Debra, empiezan a realizar investigaciones para descubrir lo que sucedió con las víctimas de Valak.

De tal manera que ambas llegan a descubrir que existen otras cintas sagradas que pueden ser usadas para frenar el poder del demonio: los ojos de Santa Lucía. Pero, ¿de qué trata precisamente este objeto considerado sacro y santo?

Storm Reid como la Hermana Debra en la película "La monja 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Según la Igleisa, Lucy fue considerada una santa a la que sus victimarios le arrancaron los ojos tras descubrir que no se quemaría si le prendían fuego. Es ahí que entra Valak, un antiguo ángel que fue expulsado de los cielos de Dios para deambular eternamente por la tierra.

A raíz de ello, este demonio ha estado asesinando a todos los descendientes de Lucy para poder reclamar el poder de estos ojos para sí mismo, siendo el monasterio donde reside Maurice el último lugar donde residen estos ojos.

Con la colaboración de la profesora Kate, interpretada por Anna Popplewell, y su hija Sophie, representada por Katelyn Rose Downey, Irene logra descubrir el escondite secreto de los ojos en la capilla de la escuela. No obstante, Valak se manifiesta como un formidable oponente que no se rinde fácilmente.

La secuela protagonizada por Taissa Farmiga (Foto: Warner Bros Pictures)

Estalla un terrorífico enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, en el que Valak se apodera de los ojos y utiliza su poder para suspender a Irene en el aire e intentar incendiarla. Sin embargo, Irene no sufre quemaduras, lo que revela que también desciende de Santa Lucía.

En medio de la necesidad de un milagro, Irene y Debra rezan sobre el vino de la comunión que se había derramado en el patio durante la batalla, transformándolo en la sangre de Cristo y usándolo contra Valak. Como resultado, el demonio es nuevamente desterrado, al menos por el momento, y Maurice recupera su verdadera identidad.

De esta manera, o al menos por ahora, Valak llega ser vencido, aunque lo más probable es que llegue en entregas póstumas.

¿DE QUÉ TRATA “LA MONJA 2″?

Taissa Farmiga retoma su papel como la Hermana Irene cuatro años después de los eventos de la primera película. A pesar de estar ahora en un internado en Francia, la protagonista se verá obligada a confrontar nuevamente al demonio Valak, ampliamente conocido como “La monja”.

A continuación, la sinopsis oficial de la película: “1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial sigue a la Hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio”.

