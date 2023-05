“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” en su idioma original) es la nueva serie dramática creada por Shonda Rhimes para Netflix. En esta precuela de “Bridgerton”, el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad.

La producción de la ficción dirigida por Tom Verica comenzó el 6 de febrero de 2022, bajo el título provisional “Jewels”, pero Verica confirmó que la filmación empezó el 28 de marzo de 2022 y terminó el 30 de agosto del mismo año.

“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” tiene seis episodios y cuenta con un elenco principal conformado por Golda Rosheuvel, India Amarteifio, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Connie Jenkins-Greig y Corey Mylchreest.

India Amarteifio es la protagonista en “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “centrada en el ascenso a la prominencia y el poder de la reina Charlotte, esta precuela del verso de Bridgerton cuenta la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó una gran historia de amor y un cambio social, creando el mundo de heredado por los personajes de Bridgerton”.

En conversación con Collider, Shonda Rhimes reveló los temas clave que se cubrirán en la serie. “Se trata mucho de cómo sobrevives en un mundo en el que no tienes poder. ¿Dónde encuentras el poder en eso? Cuando pienso en esta serie y en lo que quiero que el público se lleve de ella, creo que lo más importante La cosa es que quiero que la gente sienta que esto es lo que pasa con el amor real, el amor es duro, el amor es difícil, el amor tiene muchas capas, y también quiero que se lleven la idea de que el final feliz del que siempre hablamos para los personajes no no tiene que ser el obvio”, señaló.

¿CÓMO VER “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”?

“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” se estrenará en Netflix el 4 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la precuela de “Bridgerton” solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 1:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3:00 am.

Argentina, Brasil y Chile: 4:00 am.

España: 8:00 am.

TRÁILER DE “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

India Amarteifio como la reina Charlotte joven

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet

Connie Jenkins-Greig como Violet Ledger joven

Hugh Sachs como Brimsley

Sam Clemmett como Brimsley joven

Michelle Fairley como la princesa Augusta

Corey Mylchreest como el rey George III joven

Richard Cunningham como Lord Bute

Tunji Kasim como Adolphus

Rob Maloney como el doctor real

Cyril Nri como Lord Danbury

Katie Brayben como Vivian Ledger

Keir Charles como Lord Ledger

Freddie Dennis como Reynolds