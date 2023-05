CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” en su idioma original), serie de Netflix creada por Shonda Rhimes, se centra en los primeros años del matrimonio de Charlotte con el rey George, también relata parte la historia de Lady Danbury y Violet.

No obstante, existe otra historia de amor que ha cautivado a los fanáticos de la ficción basada en los personajes de Julia Quinn. Se trata del romance de los lacayos de la pareja real, Brimsley (Sam Clemmett) y Reynolds (Freddie Dennis).

A lo largo de la primera temporada de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”, Brimsley y Reynolds velan por el bienestar de los monarcas de Inglaterra, pero aprovechan cualquier oportunidad para estar juntos y disfrutar de su amor.

Brimsley y Reynolds esconden su amor en la serie "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON BRIMSLEY Y REYNOLDS?

El primer momento íntimo de Brimsley y Reynolds en la pantalla se produce cuando la reina Charlotte, cansada de los días en soledad en el palacio de Buckingham, decide buscar a su esposo en Kew. El lacayo de la reina también aprovecha el momento para averiguar la verdadera razón del distanciamiento del rey.

Posteriormente, los lacayos viven su romance en secreto y como señala Brimsley en el último capítulo de “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, si la reina Charlotte y el rey George envejecen juntos ellos también podrían compartir una “vida” juntos detrás de escena.

Sin embargo, por lo visto en “Bridgerton” eso no sucede, ya que no aparece un Reynolds mayor. En la precuela, el Brimsley mayor (Hugh Sachs) baila solo en la oscuridad mientras recuerda su romántico y secreto baile con el amor de su vida en la fiesta de 1761.

Reynolds y Brimsley compartiendo un baño en la serie "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE ESTÁ REYNOLDS?

“Estoy de vacaciones en las Maldivas”, bromeó el actor Freddie Dennis con Tudum. Pero el actor que interpreta a la versión joven de Brimsley no está de acuerdo con la broma y dice: “Reynolds obviamente está en Barbados. ¿Freddie dijo las Maldivas? No tiene idea”.

Por su parte Hugh Sachs, quien interpreta a Brimsley mayor, contó que su baile en solitario se inspiró en nada más que alegría. “Lo que me informaba cuando bailaba es que [el baile de Brimsley con Reynolds] es un recuerdo feliz. Fue entonces cuando Brimsley estaba enamorado y Reynolds era el amor de su vida”.

Asimismo, confesó a Vulture que el guion inicialmente tenía una pequeña escena que habría abordado lo que le sucedió a Reynolds. “Había una escena que no filmamos porque fue cortada, donde me iba a encontrar con el Reynolds mayor”, admitió.

“Era el amor de su vida y, por alguna razón, no podían permanecer juntos. Así que cuando se cruzaron en el pasillo de la escena eliminada, no fue un momento tóxico. Debido al mundo en el que habitaban, ser gay seguía siendo un delito, y simplemente no era posible”.