La segunda temporada de “La reina del flow” está disponible en Netflix desde el 17 de noviembre de 2021, y desde entonces, se ha posicionado en el Top10 de las producciones más populares del servicio streaming. La llegada de la telenovela colombiana a la plataforma permitió que más fanáticos vieran el desenlace de la historia de Yeimy Montoya, pero también dejó en evidencia algunos errores.

Aunque se trata de pequeñas equivocaciones como una toma demasiado abierta que captó al que no debía salir en pantalla, el cambio de posición de algunos objetos, o errores de continuidad, son cosas que los usuarios de Netflix no dejaron pasar.

Si eres de las personas que se percata hasta del más mínimo detalle probablemente notaste esos errores en la segunda temporada de “La reina del flow”, de lo contrario. continúa leyendo para conocer de cuales se trata.

ERRORES QUE QUIZÁ NO HABÍAS NOTADO EN “LA REINA DEL FLOW 2″

1. CHARLY JUGANDO CARTAS

En el primer episodio de la segunda temporada de “La reina del flow”, Charly juega naipes con otros reclusos, pero de una manera muy extraña: mostrando sus cartas en lugar de esconderlas, incluso las lanza al revés.

Charly jugando cartas en prisión en la segunda temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV)

2. ZULMA EN EL FUNERAL DE JOSÉ

Durante el funeral del papá de Irma, José, quien fue asesinado por Manín por ser pareja de Ligia, Zulma aparece con un vestido negro combinado con unas coloridas medias y unas pantuflas. Al parecer, la toma debía ser más cerrada y no enfocar sus pies ni su calzado.

Zulma utilizando pantuflas en el funeral de José Cerna, el padre de Irma (Foto: La reina del flow/ Caracol TV)

3. LOS LABIOS DE SANDEE

En el capítulo 33 de la segunda temporada de “La reina del flow”, Erick presenta a Sandee ante Yeimy Montoya y Juancho para que demuestre su talento, pero los nervios la traicionan y no consigue un contrato con Surround Vibes. Pero eso no es lo único que sale mal en esa escena, ya de in momento a otro el color de labial de Sandee cambia de rosa a morado.

Sandee tenía los labios de color rosa un segunda antes (Foto: La reina del flow/ Caracol TV)

4. LOS OJOS DE ERICK

Juan Manuel Restrepo, el actor que interpreta a Charly de joven y posteriormente a Erick, tiene los ojos azules, por lo tanto, utilizaba lentes de contacto para sus dos personajes en la telenovela colombiana de Caracol TV, sin embargo, en algunas ocasiones la producción se olvidaba de ese pequeño detalle.

Juan Manuel Restrepo utilizaba lentes de contacto para sus personajes en "La reina del flow" (Foto: Caracol TV)

5. EL TATUAJE DE CHARLY

Otro error constante de la producción de “La reina del flow” fue los tatuajes de Charly que en ocasiones desaparecían y volvían a aparecer entre escenas y tomas. Por ejemplo, en el capítulo de la segunda temporada de “La reina del flow”, mientras Charly discute con Manín el tatuaje que tiene en el cuello con el nombre de Vanessa desaparece por varios minutos.