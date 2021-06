CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El nuevo episodio de la segunda temporada de “La reina del flow” empieza con el comisario Ángel Botero visitando a Yeimy Montoya para hacerle unas preguntas sobre Contreras. La productora aprovecha el momento para señalar a Manín como culpable de la desaparición de los dos policías y las amenazas en su contra.

Además, invita al nuevo comisario a quedarse a la rueda de prensa, donde desmiente las acusaciones de Dúver Cruz, revela que él intentó asesinarla y secuestrar al hijo de Juancho, así que pide garantías para ella y su familia.

En tanto, la opinión pública se divide entre los que apoyan a “La reina del flow” y los que dudan de ellas, e incluso creen que está involucrada en cosas turbias y por eso recibe amenazas de personas tan peligrosas.

MANÍN ACORRALA A YEIMY

Tras las declaraciones de su enemiga, Manín decide hacerle una visita “amistosa”. Primero saca a Juancho de Surround Vibes con una llamada falsa y uno de sus secuaces lo mantiene retenido mientras Dúver ocasiona un apagón en la productora y confronta a Yeimy.

“La reina del flow” trata de mantener la calma, pero no puede evitar sentirse atemorizada. Cruz le advierte que no haga nada, ya que la seguridad de su familia depende de eso. Además, le “sugiere” que no recurra a la policía ni a la prensa.

Cuando Manín se marcha, Juancho es liberado y Yeimy busca alguna prueba en las cámaras de seguridad, pero estas no registraron nada. ¿Realmente se quedará tranquila después de esa amenaza? ¿Cuál será su siguiente movimiento?

CHARLY LE CUENTA LA VERDAD A VANNESA

A pesar de los consejos de su novio, Vanessa acude a la cena con su padre y le pide que le cuente la verdad sobre su madre para al menos intentar perdonarlo. Aunque le cuesta Charly confiesa que envió a Lucia a darle un susto a Gemma y la situación de salió de control.

Cuando Erick, quien también es parte de la cena familiar, pregunta por Manín, Charly asegura que no sabe nada de su tío y que no tiene forma de contactarlo. ¿Qué pasará cuando sus hijos descubran sus mentiras?

Por otro lado, Erick lleva a Sandee a Surround Vibes para que le hagan una audición y le den una oportunidad de mostrar su talento. El momento es captado por un reportero y seguramente mostrará la cercanía del cantante con la joven y generará un conflicto con Irma.