CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El Concierto por la paz organizado en las comunas para frenar la violencia ocasionada por Manín y el tráfico de drogas fue el centro del capítulo 35 de la segunda temporada de “La reina del flow”. Sin embargo, los artistas de Surround Vibes y Grey Shark no lograron evitar los enfrentamientos.

El primero en salir al escenario fue Axel acompañado de Chris Vega, quien a pesar de sus reclamos no cantó con Irma. El siguiente en subir a tarima fue Erick, quien encantó al público, pero despertó los celos del ‘Huracán’ cuando presentó a Sandee y respaldó su talento.

Cuando llegó el turco de Irma y Drama key demostraron que existe una gran química entre ellos, lo que obviamente no le agradó a Erick, quien tras la presentación de su expareja fue a reclamarle e incluso casi se enfrenta al amigo de Charly.

Pero gracias a la intervención de Vanessa y Pite, la situación no se salió de control. Aunque Irma e Erick hablaron sobre su relación y sus sentimientos no lograron solucionar sus diferencias y acordaron alejarse definitivamente.

MIKE RIVERA QUIERE A SANDEE EN GREY SHARK

La presentación de Sandee fue tan buena que de inmediato Juancho le ofreció un contrato en Surround Vibes, pero no fue el único que quedó impresionado con su talento, ya que Mike Rivera también le hizo una gran oferta.

Sin embargo, Sandee reveló que anteriormente envió un demo a las oficinas de Grey Shark en Estados Unidos y no recibió respuesta alguna, por lo tanto, agradeció el ofrecimiento de Mike y rechazó su propuesta.

Furioso por perder a su prospecto de artista, Rivera ordenó que despidan al responsable de filtrar los talentos y le pidió a Zafiro que investigue a la nueva cantante de la competencia para poder destruirla si es necesario.

Por otro lado, Erick le confirma a Pite que Charly no ha cambiado y que está aliado con Manín, no obstante, le pide que no le cuente nada a Vanessa, al menos por el momento. Además, Charly intentó acercarse a “La reina del flow”.