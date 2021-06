CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de sentirse acorralado por el detective Ricardo Contreras y su compañero, Manín decide ponerles una trampa con el teléfono de José Cerna. En el nuevo episodio de la segunda temporada de “La reina del flow”, Dúver los lleva lejos de la hacienda y los ataca.

Aunque Contreras logra pedir refuerzos no da mayor información y los demás policías no llegan a tiempo. Cuando los oficiales llegan encuentran el lugar en llamas y los cuerpos de sus compañeros no aparecen.

En tanto, el Búho logra contactar a uno de los hombres de Don Edgar para trasmitirle el mensaje de Yeimy Montoya. El narcotraficante se muestra interesado en hablar con la persona que sabe quién está detrás de su arresto y se quedó con el control de las comunas, pero teme que se trate de una trampa.

Las discusiones entre Yeimy y su hijo continúan debido a las acusaciones de “La reina del flow” contra Charly. Mientras Erick insiste en dejar el rencor de lado, su madre ya tiene un plan para detener a sus enemigos.

LA BÚSQUEDA DE IRMA

Cuando Erick sugiere buscar a José en la morgue, Irma se resiste, pero al final accede con miedo de confirmar su mayor miedo. Ambos llegan justo a tiempo para evitar que Caronte se lleve el cuerpo, pero no se dan cuenta que el hampón cambia las etiquetas de los cuerpos.

En medio de la confusión, Irma se siente aliviada de que su padre no se encuentre en ese lugar, sin imaginar que el cuerpo que supuestamente llegó hace una semana es precisamente el de don José Cerna.

Al escuchar que dicho cadáver será enterrado en una fosa común, ya que nadie vino a reclamarlo, Caronte se marcha tranquilo y le da la “buenas noticia” a Manín, quien también ordena desaparecer los cuerpos de los policías asesinados.

En otro momento de este episodio de la segunda temporada de “La reina del flow”, Charly regresa a las comunas para proyectar su esperado documental. Mientras Cruz quiere algo sencillo, Mike Rivera necesita la atención de todos los medios de comunicación.