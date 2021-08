La reconocida actriz colombiana Carmenza Cossio por su actuación en producciones como “La Reina del Flow 2”, “Lala´s Spa”, así como por “Loquito por ti” narró su desgarrador testimonio sobre lo que vivió cuando apenas cumplió 18 años y lo cual decidió callar por miedo.

La actriz, de 57 años, tiene una trayectoria en el mundo de la actuación y nunca ocultó su humilde origen, en el cual tuvo que sortear varias adversidades y aprender a valerse por sí misma ya que padre perdió una pierna en el servicio militar y su madre había sufrido un derrame cerebral. Carmenza siempre quiso crecer, por ello logró terminar sus estudios escolares y, a los 17 años, busco trabajo, pero las cosas no salieron como ella deseaba.

¿CUÁL ES EL TRAUMÁTICO SUCESO QUE VIVIÓ CARMENZA COSSIO?

Con tenía 17 años, Carmenza Cossio halló la oportunidad de trabajar en una reconocida aerolínea como auxiliar de vuelo y ahí empezó su pesadilla.

“Tuve un acoso y fui víctima de un abuso. Realmente caí en una trampa por parte de una persona mayor, de un superior. Luego, yo sola me hice terapia, no le conté nunca a nadie. Yo entendí todo, lo leí perfecto, no tuve dudas de que fue abuso, además porque tuvo violencia. Decidí quedarme callada, no quería escándalos, me sentía sola para afrontar uno y tampoco quería hacer sufrir a mi mamá”, contó en su obra “La Cossio desnuda”, donde cuenta que, además en esa empresa, era víctima de burlas y horarios abusivos.

La situación la desmotivó y decidió abandonar el trabajo. “Me desmotivé por completo, le cogí miedo a esa persona y a ir a trabajar y pasé la carta de renuncia. Y como tenía derecho a unas vacaciones pendientes y a tiques de viaje, hui. Me fui a Nueva York donde una prima. Mi papá no entendió el motivo de mi conducta”, contó la artista, quien nunca le contó a sus ya fallecidos padres lo sucedido. La obra se convirtió en una especie de catarsis.

OTROS CASOS

Carmenza Cossio cuenta que, por desgracia, el acoso se ha repetido en su vida, pero con la experiencia anterior nunca permitió que se convirtiera en algo más. Uno de los casos ocurrió cuando 40 años, que supuestamente quería que la ayudara con organizar eventos de espectáculos, quiso abusar de ella, pero se defendió. “Me armé de valor lo empujé, le pegué, le grité y le exigí que abriera la puerta. Él quería de todo menos hablar de negocios”, detalló.

¿CARMENZA COSSIO SUFRIÓ ACOSO EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Carmenza Cossio contó que, en el mundo de la actuación, contrario a lo que se denuncia, no sufrido este tipo de desastrosas experiencias de acoso o abuso sexual. “Nunca un director me ha mirado con deseo, tampoco he sentido acoso sexual. Siento que es un medio donde a mi hija y a mí nos quieren y nos respetan”.

¿QUIÉN ES CARMENZA COSSIO?

Carmenza Cossio, es una actriz nacida en Medellín, el 17 de febrero de 1964. Tiene dos hijos y es una reconocida por su desempeño en obras de teatro, cine y televisión colombiana.

“El auténtico Rodrigo Leal”, “Muñoz vale por dos”, “La nocturna” y “Loquito por ti” son algunas de las novelas en las que ha participado. Su más reciente película es “Loco por vos”.