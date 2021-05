Carlos Torres se ha convertido en uno de los actores más exitosos y populares de la pantalla chica. El intérprete colombiano se ha hecho conocido internacionalmente gracias a su personaje de ‘Charly Flow’ en “La reina del Flow 2”. Su gran trabajo en la serie de Caracol Televisión, ganadora del Emmy Internacional, ha recibido los elogios de la crítica y el público.

El actor de 32 años ha participado en varias series de televisión y películas, destacando por su gran nivel de interpretación y carisma. Además, Carlos Torres se destaca por ser uno de los artistas más guapos del medio artístico latinoamericano.

El protagonista de ‘La Reina del Flow 2’ no está soltero, como quisieran sus fanáticas. El actor colombiano tiene una relación con la empresaria Joanna Castro desde hace varios años. Es por ello que los usuarios se preguntan por qué el actor no publica fotografías al lado de su novia en las redes sociales.

“LA REINA DEL FLOW”: POR QUÉ CARLOS TORRES Y SU NOVIA JOANNA CASTRO CASI NO TIENEN FOTOS JUNTOS EN REDES SOCIALES

Carlos Torres se ha caracterizado por mantener su relación al margen de las redes sociales y los medios de comunicación, tal vez ese sea su secreto para que su noviazgo sea tan estable.

A propósito de ese tema, Joanna Castro respondió dos preguntas puntuales sobre su relación con el galán de “La reina del Flow 2”. La administradora de empresas usó sus historias en Instagram para responder algunas dudas a sus más de 32 mil seguidores.

De este modo, una de las primeras preguntas fue: “¿Por qué Carlos no te publica?”. Sobre esto, Castro respondió: “Esto me lo preguntan demasiado, simplemente preferimos que no. Vamos a ver si nos animamos algún día”.

Joanna Castro responde en Instagram sobre su relación con Carlos Torres. (Foto: Joanna Castro/ Instagram)

Posteriormente, fue interrogada sobre por qué no habla casi de su relación con Carlos Torres. “Porque soy muy reservada con mi vida. Cuando estamos juntos disfruto ese momento y me desconecto”, respondió la empresaria.

Cabe resaltar que, a diferencia de su novio, Joanna Castro sí acostumbra a publicar frecuentemente fotografías en sus redes sociales junto a Carlos Torres. De hecho, el pasado lunes 26 de abril durante el estreno de la segunda temporada de ‘La reina del flow’, la empresaria compartió un tráiler de la serie en Instagram dedicándole un romántico mensaje a su pareja.

“Se viene este gran lanzamiento y no puedo estar más orgullosa de ti Carlos Torres, soy testigo de tu dedicación y entrega a cada proyecto que haces, ¡tu amor y pasión no tienen límites! Te amo vida de mi vida”, se lee en la publicación.

En el mismo post, el actor colombiano le comentó: “Te amo. Gracias por aguantar todo esto y apoyarme siempre”.

Aunque se desconoce desde hace cuánto la pareja sostiene una relación sentimental, Castro ha publicado fotografías en compañía del Carlos Torres desde hace muchos años atrás, algunas datan del 2012.

Joanna Castro responde a las preguntas de sus seguidores en Instagram. (Foto: Joanna Castro/ Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE CARLOS TORRES DE ‘LA REINA DEL FLOW’?

Joanna Castro es dueña de su propia empresa de productos saludables llamada “Viva Natur”, como lo destaca en su cuenta pública de Instagram, donde además dice ser de Colombia y “aficionada a la cocina”.