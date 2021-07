La exitosa telenovela “La reina del flow” sigue dando qué hablar. Esta semana la producción colombiana nos ha traído un nuevo giro, que para muchos ha sido de gran sorpresa. Nos referimos al cambio brutal que ha dado el personaje de Erik Rodríguez, quien en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser un temido sicario a una mujer trans. Conoce aquí un poco más del artista, que ya está en boca de todos.

Erik Rodríguez en “La reina del flow” hace el papel de villano. Su personaje es Titano, un despiadado asesino a sueldo que para no ser capturado por la policía, y en un acto de desesperación, decide transformarse en una mujer. En la telenovela, vemos que Titano le es fiel a Manín y busca reiteradamente permiso para vengarse de Yeimi Montoya, quien es interpretada por Carolina Ramírez.

En un reciente capítulo de la novela, Titano logra disparar contra Yeimi. Luego de esto, el personaje de Erik decidió hacer lo que sea con tal de no ser atrapado por las autoridades. Es allí donde nace Melaza, la mujer trans que le sirve a Titano como camuflaje para lograr burlar a los policías.

¿QUIÉN ES ERIK RODRÍGUEZ?

Tras emitirse el último capítulo de la producción de Caracol, el actor Erik Rodríguez concedió una entrevista a ‘Kienyke’ y contó detalles de lo que ha sido este cambio radical de interpretar a un sicario y luego vestirse de una mujer trans. De hecho, este cambio ha generado diversas reacciones entre los fanáticos de la novela colombiana; desde elogios hasta innumerables memes.

“Titano es un hombre que obra en el lugar amoral de las circunstancias, es un criminal, pero también es un ser humano que tiene una profunda herida por una pérdida muy grande que es la de su hermano”, dijo Erik Rodríguez al citado medio.

“Yo soy de Bogotá, yo soy rolo y primero hubo que identificar un sonido para no solamente hacer un acento o un dialecto sino encontrar toda una psicología que pueda producir ese sonido que le dé forma esa manera particular de hablar de él”, agregó.

Algunos datos personales del actor nos cuentan que tiene 35 años y ha sido egresado de la Escuela de Teatro Libre de Bogotá en el 2006. Tiene estudios de inglés en Reino Unido y trabajó en teatro en la obra “The three Brothers” dirigida por el chileno Luis Blanco y auspiciada por la Fundación Internacional Praxis.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES CON EL CAMBIO DE ERIK RODRÍGUEZ?

La sorpresa no solo quedó en los que vieron el capítulo de la “Reina del flow” en vivo y en directo, sino que algunos minutos después las redes sociales fue inundada por mensajes referidos al cambio brutal que sufrió Titano. Algunos resaltaron la belleza del nuevo papel de Erik Rodríguez y otros fueron más allá y elogiaron el trabajo de la de la producción de la realización colombiana.

“Pero que guapa dejaron a Titano mis respetos para el equipo de maquillaje, quisiera su talento”, “Le quedo muy bien la transformación a Titano si no hablaba ni me daba cuenta que era él” y “Titano que se siga vistiendo así es que me encantó en serio le luce demasiado”, son algunos de los tuits que apuntaron hacia el actor del país cafetalero.

¿CÓMO LE VA EN RATING A “LA REINA DEL FLOW”?

En Colombia, la temporada 2 de “La reina del flow” es la novela más vista. Hasta el pasado jueves 22 de julio, la producción que ha logrado llegar a Netflix tuvo 10.7 puntos y solo ha sido superada por La “Voz Kids”, que obtuvo 14.2, según podemos ver en el Twitter @RatingColombia, que se encarga de hacer este tipo de mediciones en canales privados.

Hace poco, Carolina Ramírez causó polémica entre los seguidores de la telenovela, pues en su cuenta de Twitter escribió que “no daba para más temporadas”. Este comentario no solo ha generado reacciones entre los usuarios, sino en la mismísima producción. ¿Podremos ver más episodios de “La reina del flow”?.