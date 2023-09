Dirigida por J. A. Bayona, “La sociedad de la nieve” es una película española de Netflix que aborda la tragedia del vuelo 571 en 1972, en el que solo sobrevivieron 29 de los 45 pasajeros, que eran miembros del equipo de rugby Old Christians Club. Además de centrarse en la causa del accidente, también se enfoca en los 72 días posteriores hasta el rescate.

El drama de supervivencia adapta el libro homónimo de Pablo Vierci, que documenta los relatos de los 16 supervivientes del accidente. Esta no es la primera vez que se realiza una producción basada en la tragedia. En 1993, se lanzó “¡Viven! (1993), película dirigida por Frank Marshall, protagonizada por Ethan Hawke y John Malkovich, y basada en la novela de Piers Paul Read, “Alive: The Story of the Andes Survivors”.

En conversación con Fotogramas, Bayona confesó que contar esta historia era un trabajo pendiente de Bayona desde hace más de una década. “Fue durante el proceso de documentación para ‘Lo imposible’ cuando descubrí ‘La sociedad de la nieve’, la fascinante crónica que Pablo Vierci hace de la tragedia de los Andes. Más de diez años después, mi fascinación por la novela permanece intacta (...) contar uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX, con toda la complejidad que implica un relato que da tanta relevancia a los supervivientes como a aquellos que jamás regresaron de la montaña”.

“La sociedad de la nieve” fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en los Premios Óscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional y cuenta con un reparto conformado por jóvenes actores argentinos y uruguayos, entre ellos, Enzo Vogincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani, Benjamín Segura, Luciano Chatton, Agustín Berruti, Juan Caruso, Rocco Posca, Andy Pruss y Esteban Bigliardi.

J. A. Bayona es el director de la película española "La sociedad de la nieve" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

De acuerdo con la descripción oficial, “en 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente.

Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida…”

¿CÓMO VER “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

“La sociedad de la nieve” fue presentada el 9 de septiembre de 2023 en la clausura del Festival de Venecia y está disponible en los cines de España. La película de J. A. Bayona aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero se espera que llegue a finales de este 2023, tal vez el 13 de octubre, en el aniversario de la tragedia.

Por lo tanto, para ver la nueva película española solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”

Enzo Vogrincic Roldán como Numa Turcatti

Agustín Pardella como Nando Parrado

Matías Recalt como Roberto Canessa

Tomas Wolf como Gustavo Zerbino

Diego Ariel Vegezzi

Esteban Kukuriczka

Francisco Romero como Daniel Fernández Strauch

Rafael Federman como Eduardo Strauch

Felipe González Otaño como Carlos “Carlitos” Páez

Agustín Della Corte como Antonio “Tintín” Vizintín

Valentino Alonso como Pancho Delgado

Simón Hempe como José Luis “Coche” Inciarte

Fernando Contigiani García

Benjamín Segura

Luciano Chatton como Pedro Algorta

Agustín Berruti como Bobby François

Juan Caruso como Álvaro Mangino

Rocco Posca como Moncho Sabella

Andy Pruss como Roy Harley

Esteban Bigliardi como Javier Methol

Paula Baldini como Liliana Methol

Blas Polidori

Felipe Ramusio

Santiago Vaca Narvaja

Emanuel Parga

Alfonsina Carrocio como Susana Parrado

Carlos “Carlitos” Páez como su padre, Carlos Páez Vilaró

Los sobrevivientes de la tragedia en la película española "La sociedad de la nieve" (Foto: Netflix)