MAG te trae el catálogo completo de las novedades de Netflix para septiembre de 2023. Explora en detalle las emocionantes series y películas disponibles en la plataforma de streaming durante este mes. Desde la muy esperada última temporada de “Sex Education” hasta otros estrenos destacados, descubre qué emocionantes contenidos te esperan en esta etapa del año.

En el mes anterior, tuvimos lanzamientos como el live-action de “One Piece”, la temporada 2 de “Heartstopper” y mucho más.

En esta ocasión, tendremos de todo: reality shows de relaciones, documentales de casos criminales, muchas películas animes, novelas coreanas y dramas de intriga.

LAS MEJORES SERIES Y PELÍCULAS QUE LLEGAN A NETFLIX EN SEPTIEMBRE 2023

1. “Sex Education” Temporada 4

Estreno: 21 de septiembre de 2023

La temporada 4 de “Sex Education” es uno de los estrenos más esperados de Netflix, no solo del mes, sino del año. La popular serie sobre unos adolescentes que están explorando su sexualidad, retoma en donde lo dejamos en la entrega anterior. Después del cierre del instituto Moordale, Otis, Eric y el resto de estudiantes deberán adaptarse a la vida en Cavendish. Mientras tanto, Maeve también debe visitar un nuevo lugar: la Universidad de Wallace, en Estados Unidos.

2. “Castlevania: Nocturno”

Estreno: 28 de septiembre

“Castlevania: Nocturno”, la precuela de la popular serie “Castlevania”, traslada a los espectadores a la Revolución francesa de 1792. En un rincón apartado del país, la aristocracia contrarrevolucionaria se alía con el temible Vampiro Mesías, quien busca liberar un ejército de vampiros y criaturas de la oscuridad para subyugar a la humanidad y extinguir la revolución. Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont, el último descendiente de los cazavampiros, para liderar la resistencia contra el Vampiro Mesías y su plan siniestro.

3. “Final feliz”

Estreno: 1 de septiembre

Si buscas una experiencia sensual en la pantalla, “Final Feliz” es una película holandesa que te brinda entretenimiento. La trama sigue a Luna, quien siente insatisfacción en su vida sexual con su esposo Mink, a pesar de llevar solo un año casados. La relación se enfrenta a una prueba cuando Luna propone la incorporación de una tercera persona en su vida íntima.

4. “Desencanto” Temporada 5

Estreno: 1 de septiembre

La esperada última temporada de “Desencanto” (“Disenchantment”) llega, y en esta entrega, la princesa Bean se enfrenta al desafío de derrotar a su propia madre, la reina Dagmar. Su misión es salvar Dreamland y romper la profecía que predice que ella matará a la persona a quien ama. ¿Estás listo para sumergirte en los emocionantes capítulos finales de esta animada serie creada por el mente detrás de “Los Simpsons”?

5. “Mini Espías: Armagedón”

Estreno: 22 de septiembre

En “Mini Espías: Armagedón”, al igual que en la franquicia original, se presenta una visión fresca del género de películas de espías, donde la comedia desempeña un papel importante debido a los protagonistas, dos hermanos, que se ven obligados a enfrentarse a sus enemigos para rescatar a sus padres. Con base en la sinopsis oficial de la película, la trama se centra en los hijos de los agentes secretos más destacados del mundo, quienes, sin darse cuenta, ayudan a un influyente desarrollador de videojuegos a liberar un virus informático que otorga control sobre la tecnología global. Ahora, estos jóvenes deberán asumir el rol de espías para salvar a sus padres y al mundo de esta amenaza.

6. “Tu tiempo llama”

Estreno: 8 de septiembre

Si lo tuyo son las novelas coreanas románticas, “Tu tiempo llama” es la mejor opción para ti. La historia sigue a Jun-hee, quien sigue anhelando a su novio fallecido desde hace un año. En un giro sorprendente, Jun-hee viaja en el tiempo hasta 1998, donde se cruza con Si-heon, un hombre que es asombrosamente idéntico a su antiguo amor. Este emocionante relato de amor nos lleva a través de la búsqueda de conexiones y segundas oportunidades en medio de las complejidades temporales y el poder del corazón.

7. “Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America”

Estreno: 6 de septiembre

Para los amantes de los documentales, “Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America” narra la historia de sobrevivientes, denunciantes y expertos que revelan la encubierta de décadas de casos de abuso sexual por parte de los Boy Scouts of America y su devastador impacto. A través de testimonios conmovedores y reveladores, esta obra ofrece una mirada profunda a los secretos ocultos durante mucho tiempo y a las consecuencias desgarradoras de una organización emblemática.

8. “La probabilidad estadística del amor a primera vista”

Estreno: 15 de septiembre

Si buscas una encantadora comedia romántica, “La probabilidad estadística del amor a primera vista” es la elección perfecta. La película, basada en la famosa novela homónima de Jennifer E. Smith, sigue la historia de Hadley, quien después de perder su vuelo de Nueva York a Londres, se encuentra casualmente con Oliver en el aeropuerto. La conexión entre ellos es instantánea y, a pesar de pasar una sola noche juntos en el avión, el destino los separa al aterrizar en Heathrow. La pregunta persiste: ¿será el destino capaz de reunir nuevamente a estos compañeros de asiento y convertirlos en compañeros de vida? Sumérgete en esta cautivadora historia de encuentros fortuitos y posibilidades románticas.

9. “Love Is Blind” Temporada 5

Estreno: 22 de septiembre

Una nueva dosis de emociones y decisiones a ciegas con la llegada de la Temporada 5 de “Love Is Blind”. En esta entrega, el reality show vuelve con más fuerza que nunca, llevando a las cabinas a nuevas parejas dispuestas a buscar el amor verdadero sin dejarse llevar por las apariencias.

10. “El cuerpo en llamas”

Estreno: 8 de septiembre

Úrsula Corberó protagoniza “El cuerpo en llamas”, una intrigante serie española sobre un crimen por resolver. Cuando se encuentra el cuerpo quemado de un policía, los primeros sospechosos son su esposa y el presunto amante de la misma. ¿Pero quién es realmente el responsable? Una historia inspirada en hechos reales.

OTRAS SERIES QUE SE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE 2023 EN NETFLIX

“Love Is Blind: After the Altar” Temporada 4 se estrena el 1 de septiembre

“The Blacklist” Temporada 10 - Netflix se estrena el 1 de septiembre

“Plan de viernes por la noche” se estrena el 1 de septiembre

“¿Quién es la loba?” se estrena el 3 de septiembre

“La casa Tahir” se estrena el 6 de septiembre

“Tribunal implacable” se estrena el 6 de septiembre

“A su servicio” se estrena el 6 de septiembre

“Seis nueve” se estrena el 6 de septiembre

“Predadores” se estrena el 6 de septiembre

“Infamy” se estrena el 6 de septiembre

“Top Boy” Temporada 3 se estrena el 7 de septiembre

“Mi querida niña” se estrena el 7 de septiembre

“Un lugar para soñar” Temporada 5 se estrena el 7 de septiembre

“Kung Fu Panda: El guerrero dragón” se estrena el 7 de septiembre

“Selling the OC” se estrena el 8 de septiembre

“Misiones de espionaje” se estrena el 8 de septiembre

“Glow up” Temporada 5 se estrena el 12 de septiembre

“Tapie” se estrena el 13 de septiembre

“Wrestlers: Lucha libre, pasión y sacrificio” se estrena el 13 de septiembre

“Las viudas de los jueves” se estrena el 14 de septiembre

“Surviving Summer” Temporada 2 se estrena el 15 de septiembre

“Club Estambul” Temporada 2 se estrena el 15 de septiembre

“El pacífico” se estrena el 15 de septiembre

“Hermanos de sangre” se estrena el 15 de septiembre

“Scissor Seven” se estrena el 21 de septiembre

“¿Quién mató a Jill Dando?” se estrena el 26 de septiembre

“Encuentros” se estrena el 27 de septiembre

“El plan del diablo” se estrena en septiembre

“La canción de los bandidos” se estrena en septiembre

“iCarly” Temporada 2 se estrena el 30 de septiembre

