Desde su llegada a la plataforma de Netflix, “La sociedad de la nieve” se ha afianzado como uno de los títulos que mayor cantidad de reproducciones ha acumulado en diferentes partes del mundo. La película, que cuenta lo ocurrido con un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, es de las favoritas de la audiencia en la actualidad y también de los conocedores, pues estuvo nominada a Mejor película de lengua extranjera en los Golden Globes y está compitiendo para ser considerada en los Oscar, bajo una categoría similar.

Por más que la trama es conocida de principio a fin, la cinta española ha concentrado una muy buena atención del público, llegando a ser uno de los temas de conversación de muchísimas personas en todo el globo. La historia de superación, la tragedia, los incansables esfuerzos y la esperanza de los sobrevivientes del accidente hicieron del largometraje un producto de altísimo nivel que también sirvió como un homenaje no solo para quienes permanecieron con vida, sino también para los fallecidos y sus familiares.

Como es de esperarse, los protagonistas de la hazaña son lo sobrevivientes que estuvieron más de 70 días en la nieve de los Andes en Chile, pero también hay otros personajes que merecen ser destacados en la cinta y en la vida misma. Y si tenemos que mencionar a alguien más, sin duda alguna sería Sergio Catalán, aquel arriero que encontró a Nando Parrado y Roberto Canessa en medio de la nada y que les brindó la ayuda que tanto necesitaban para que, finalmente, todos sus demás compañeros sean rescatados.

SERGIO CATALÁN ENCONTRÓ A NANDO PARRADO Y ROBERTO CANESSA

Después de haber permanecido más de dos meses en medio de la nada, dos de los sobrevivientes a la tragedia, Nando Parrado y Roberto Canessa, decidieron abandonar el lugar de los hechos y buscar ayuda. Si bien la idea puede sonar razonable, las complicadas condiciones de la geografía chilena hicieron de esta una opción que podía ser considerada como una sentencia de muerte para ellos, pues no sabían qué podía suceder en su recorrido.

Después de 10 días caminando, Nando Parrado y Roberto Canessa fueron encontrados por un arriero de la zona de nombre Sergio Catalán. Aquel encuentro pudo significar la luz de vida que ellos necesitaban, ya que estaban muy cansados y débiles y sus cuerpos, posiblemente, no hubieran podido resistir mucho tiempo. Sin embargo, aquella situación aún no fue tan gratificante, así que tuvieron que resistir aún más, ya que había ciertas complicaciones.

En primer lugar, cuando Catalán se topó con los dos sobrevivientes, no hubo un contacto directo entre ellos, ya que al medio de ambas partes había un río que impedía la comunicación. Es así que se tuvieron que “hablar” mediante un lápiz y un papel. El arriero de los Andes, sorprendido de lo que había encontrado, supo que tenía que ayudar a los muchachos, por más que ello iba a representarle un esfuerzo increíble, tanto para él, como para su caballo.

El pueblo más cercano al lugar estaba a muchos kilómetros de distancia, así que emprendió un viaje de diez horas montado a su caballo para llegar a una dependencia policial, en la que no le creyeron. Por suerte, en su poder tenía aquella carta que los uruguayos le habían escrito para comunicarse de un lado del río a otro, así que la enseñó a las autoridades con la finalidad de que puedan creerle y enviar la ayuda necesaria a los dos muchachos para luego dar pie al rescate de los demás sobrevivientes.

La carta que Nando Parrado y Roberto Canessa le escribieron a Sergio Catalán para comunicarse ya que se encontraban en diferentes extremos de un río (Foto: Netflix)

LA ANÉCDOTA CON SERGIO CATALÁN MUCHO ANTES DE ENCONTRAR A LOS DOS SOBREVIVIENTES

El pintor uruguayo Carlos Páez, unos días después del accidente, llegó hasta Chile dispuesto a hacer de todo para buscar los restos del avión caído con la intención de encontrar con vida a su hijo. Él tenía la fe de que su pequeño podía haber sobrevivido al fatal accidente, así que luchó contra todo y contra todos —incluyendo las autoridades— para que las labores de rescate no cesen y hasta puso de la suya con tal de ver nuevamente a su ser amado.

En ese sentido, se enteró de que había una persona conocedora de todos los Andes chilenos, como si fueran su propia casa: Sergio Catalán. El artista partió para encontrarlo y contratarlo para el trabajo de buscar a los posibles sobrevivientes del accidente. Al llegar a su domicilio se encontró con una mujer que aseguró ser la hermana de este hombre de montañas, quien no estaba allí debido a que había salido a buscar sus animales entre los cerros.

Para su mala suerte, no le hicieron caso y Páez se regresó con las manos y vacías y lo peor de todo es que, cuatro días después, las autoridades informaron que no continuarían con las labores de rescate debido a que no hallaban nada y consideraron que a esas alturas ya nada se podía hacer por la inclemencia del frío y la ausencia de alimentos y agua. En conclusión, creían que todos los pasajeros del avión estaban muertos, aunque la realidad era diferente.

Tiempo después, las coincidencias de la vida hicieron su trabajo y fue el propio Sergio Catalán quien halló, sin pensarlo, a Nando Parrado y Roberto Canessa, los valientes sobrevivientes que salieron en busca de ayuda a sabiendas de que podían morir en el camino.