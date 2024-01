La película “La sociedad de la nieve” (”Society Of The Snow”) es una de las producciones más impactantes que Netflix estrenó en enero del 2024. Lo cierto es que la cinta sorprende por acercarse a contar los hechos reales detrás de la famosa Tragedia de los Andes, tal como ningún proyecto lo hizo antes... incluyendo la participación de los sobrevivientes reales del accidente. Así, tal fue el impacto en cada uno de ellos, que el propio superviviente Carlitos Páez confesó que una escena lo hizo llorar cuatro veces. ¿Quieres saber cuál fue? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que el film está dirigido por J.A. Bayona y, a lo largo de 144 minutos, narra la verdadera historia del trágico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya.

El 13 de octubre de 1972, aquel avión tenía la misión de llevar a un equipo de rugby a Chile. No obstante, este viaje se convirtió en una pesadilla... cuando el vehículo se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes.

¿CUÁL ES LA ESCENA DE “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE” QUE HIZO LLORAR A CARLITOS PÁEZ CUATRO VECES?

En un video promocional publicado en la cuenta de Youtube de Netflix, el sobreviviente Carlitos Páez afirma que una de las escenas de “La sociedad de la nieve” lo emocionó cuatro veces hasta las lágrimas.

Esta no es otra que la escena en donde él mismo participa, dándole vida a su padre (el fallecido pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró). Allí, el hombre anuncia el nombre de todos los supervivientes por radio.

“Esta es una de las escenas que a mí me tocó grabar, representando a mi padre. Fue una escena durísima, porque, de alguna manera, era meterme no solamente en la historia... sino también en la vida de mi padre, que fue un personaje muy importante en esta historia, porque fue el que nunca claudicó en seguir buscando”, manifestó el ahora conferencista.

Tal como recordó Páez, su progenitor era uno de las figuras más importantes del arte de su país de origen, por lo que también asumió ese rol con mucha responsabilidad.

Carlitos Páez interpreta a su propio padre en una escena de "La sociedad de la nieve" (Foto: Netflix)

¿CÓMO REPRESENTÓ CARLITOS PÁEZ A SU PADRE EN “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

Carlitos Páez aseguró que esta escena crucial se grabó alrededor de 9 veces, teniendo en cuenta las exigencias del director Bayona y la emoción que supuso recordar cada una de las experiencias que compartió con el resto de sobrevivientes.

“Creo que haber filmado ese pase de lista fue el orgullo mayor de poder representar a mi padre, pero también fue de las cosas más duras que me tocó vivir (...) Cuando me toca nombrarme a mí mismo, a Carlos Miguel Páez, mi hijo, también me conmueve ver al actor que me representó. Un momento durísimo, pero del cual tengo un enorme orgullo y es en el momento donde yo personalmente termino llorando en la película”, señaló.

Finalmente, explicó que tuvo que someterse a un régimen especial para bajar de peso e, incluso, se tiñó el cabello. Esto, con el fin de parecerse lo máximo posible a su progenitor en esa época de la historia. Así, se mostró muy conforme con el resultado.

“Mi padre estaba ahí. Eso es lo que yo más destaco, que todo lo que yo había peleado para llegar con mi familia, del otro lado había sido igual”, puntualizó.

