“La sociedad de la nieve” (en inglés: “Society Of The Snow”) es una impactante película de Netflix que narra los hechos reales detrás del accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes y al que milagrosamente le sobrevivieron 16 personas. Como sabemos, esta producción del director J.A. Bayona goza del respaldo de la audiencia y la crítica, pero ciertamente no es la única centrada en este tipo de tragedias. ¿Quieres conocer algunas otras? Pues, en esta nota, te presento 9 películas sobre desastres aéreos que puedes ver en casa.

Vale precisar que “La sociedad de la nieve” se basa en el libro homónimo de Pablo Vierci y tiene un elenco compuesto de jóvenes actores de nacionalidad uruguaya y argentina, lo que hace que muchos la consideren la representación más exacta de lo ocurrido en La tragedia de los Andes y el posterior Milagro de los Andes.

En aquel devastador 13 de octubre de 1972, un vuelo chárter que partió de Montevideo (Uruguay) a Santiago (Chile), se estrelló en la cordillera de los Andes... lo que hizo que sus supervivientes sufran penurias extremas, que incluía la antropofagia (el acto de comer carne humana).

El filme también ha sido seleccionado como el candidato español para representar a España en la categoría Mejor Largometraje Internacional en los premios Óscar 2024.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La sociedad de la nieve”:

¿QUÉ PELÍCULAS SOBRE DESASTRES AÉREOS PUEDES VER EN CASA?

9. “The Grey” (2011)

Empiezo la lista con “Un día para sobrevivir”, drama de aventuras de Joe Carnahan cuyo elenco está liderado por el famoso Liam Neeson. A él lo acompañan estrellas de la talla de Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts y Nonso Anozie.

¿De qué trata? En la película, el personaje interpretado por Liam Neeson es el líder de un indisciplinado grupo de trabajadores de una refinería, cuyo avión se estrella en las remotas montañas de Alaska. Los supervivientes, expuestos a heridas mortales y un tiempo inclemente, disponen de pocos días para escapar de los gélidos elementos. Y por si el terrible frío fuera poco enemigo, una manada de lobos salvajes, amenazantes y sanguinarios, persiguen incansablemente a sus presas humanas.

¿Cómo verla? En ViX (gratis para Latinoamérica), Amazon Prime Video (América Latina y España), Max (Estados Unidos), iTunes y Google Play.

8. “The Mountain Between Us” (2017)

A diferencia de otros títulos de la selección, “Más allá de la montaña” se presenta como un drama romántico. Está dirigido por Hany Abu-Assad y protagonizado por los talentosos Idris Elba y Kate Winslet.

¿De qué trata? La historia sigue a dos personas distintas, Ashley es una escritora que debe coger un vuelo desde Salt Lake City al Este para poder llegar a su boda. Ben es un médico que vuelve de una conferencia médica. Cuando su vuelo es cancelado por problemas con el anticongelante, los pasajeros deciden coger un vuelo charter. Así, el piloto sufre un ataque al corazón y se estrellan en una desolada montaña llena de nieve.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España), iTunes y Google Play.

7. “Fearless” (1993)

“Sin miedo a la vida” es un drama de Peter Weir, protagonizado por la leyenda Jeff Bridges. Se basa en la novela homónima de Rafael Yglesias y se desarrolla a lo largo de 122 minutos.

¿De qué trata? Tras sobrevivir a un accidente de avión en el que muere su mejor amigo, el arquitecto Max Klein sufre una transformación espiritual. En un estado de bendición en el que no tiene ningún miedo a la muerte, Max se encuentra incapaz de continuar con su antigua vida. La única persona que parece compartir su experiencia es Carla, una joven madre que perdió a su bebé en el accidente y que se ha hundido en la culpa.

¿Cómo verla? En iTunes y Google Play.

6. “Into the White” (2012)

“Perdidos en la nieve” es una cinta noruega del director Petter Naess, protagonizada por Florian Lukas, Rupert Grint y David Kross. Los hechos del film se desarrollan en plena Segunda Guerra Mundial.

¿De qué trata? Después de un encuentro fortuito y hostil en el aire, un avión británico y otro alemán caen en una aislada región de Noruega. El azar hace que ambas tripulaciones se refugien en la misma cabaña. Luchan para sobrevivir al duro invierno y poder volver al campo de batalla. A pesar de ser enemigos es difícil mantener la animosidad día tras día: las necesidades hacen nacer amistades inesperadas y las reglas bélicas pierden importancia.

¿Cómo verla? En Filmin (España), Amazon Prime Video (Estados Unidos), iTunes y Google Play.

5. “Flight” (2012)

Denzel Washington fue nominado al Óscar como Mejor Actor por su estupendo trabajo en “El vuelo”, película de Robert Zemeckis inspirada en el accidente real del Alaska Airlines 261, ocurrido el 31 de enero del 2000.

¿De qué trata? Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo gracias al cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el comandante Whip Whitaker, que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se pone en marcha la investigación para determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre.

¿Cómo verla? En Amazon Prime Video (España), Max (Estados Unidos), iTunes y Google Play.

4. “Alive!” (1993)

Al igual que “La sociedad de la nieve”, la película “¡Viven!” presenta la historia real detrás del accidente que ocurrió en plena cordillera de los Andes en octubre de 1972. Está dirigida por Frank Marshall y quizá sea la cinta más famosa sobre el caso.

¿De qué trata? Narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay cuyo avión se estrelló en medio de los Andes en octubre de 1972. Aislados completamente, los días pasaban sin que nadie viniera a rescatarlos, por lo que se vieron obligados a recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los compañeros fallecidos, mientras los más fuertes preparaban un viaje desesperado a través de las montañas.

¿Cómo verla? En Movistar+ (España), iTunes y Google Play.

3. “Whisky Romeo Zulú” (2004)

Enrique Piñeyro dirige y escribe “Whisky Romeo Zulú”, drama argentino basado en hechos reales sobre el accidente del Boeing 737 de LAPA, ocurrido el 31 de agosto de 1999.

¿De qué trata? Narra la historia previa al accidente del Boeing 737 de LAPA, que se incendió tras impactar contra un terraplén en pleno centro de Buenos Aires, provocando la muerte de 67 personas. La catástrofe cambió la historia de la aviación civil y comercial en Argentina, y la película relata, desde la óptica del director -un ex piloto de líneas aéreas- cómo en algunos países la seguridad de los vuelos es increíblemente precaria.

¿Cómo verla? En iTunes y Google Play.

2. “Flight of the Phoenix” (2004)

“El vuelo del Fénix” es el remake del clásico homónimo de 1965, dirigido por Robert Aldrich y James Stewart. Si no has podido ver la cinta original, esta te sumergirá a una historia de supervivencia en territorio hostil.

¿De qué trata? Un grupo de supervivientes de un accidente de aviación se encuentra perdido en medio del desierto del Gobi sin ninguna posibilidad de ser rescatados. Su única esperanza es lograr lo “imposible”: construir un nuevo aparato con los restos del avión accidentado para salir del desierto.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Starz (Estados Unidos).

1. “Cast Away” (2000)

Todos sabemos que Tom Hanks interpreta uno de los grandes papeles de su vida en la película “Náufrago” de Robert Zemeckis, pero quizá muchos olvidan que llegó a aquella isla desierta tras un accidente de avión. Probablemente, estamos ante una de las producciones más legendarias del séptimo arte.

¿De qué trata? Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión por el que queda aislado de la civilización en una remota isla tropical. Único superviviente y solo en la isla, tras cuatro años de subsistencia Chuck aprende todas las técnicas de supervivencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

¿Cómo verla? En Fubo TV (Estados Unidos), Movistar+ (España), iTunes y Google Play.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

'El juego del calamar' sigue siendo tendencia en Netflix y en todas las redes sociales pero este formato viene de un subgénero llamado 'Battle Royale' que consiste en un grupo de personas que tratan de pasar algunas pruebas normalmente siniestras y horripilantes para ganar un gran premio. Así que te presentamos algunas series y películas de este subgénero de supervivencia para ver en el streaming. (Fuente: América TV)