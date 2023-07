“La superviviencia de una chica con curvas” (“Survival of the Thickest” en su título original) es una serie que se suma a Netflix. La comedia dramática se basa en las memorias de Michelle Buteau, quien también actúa como protagonista. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el reparto.

El programa se lanzará a través de la plataforma de streaming, pero ha sido producida por A24 y Lunch Bag Snail Productions.

La historia gira en torno a una mujer afroamericana de talla grande que se encuentra en una etapa retadora en su vida, pero se abrirá paso en el mundo de la moda, pese a los estereotipos de belleza de la sociedad.

La serie llegará a Netflix el jueves 13 de julio de 2023. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “La superviviencia de una chica con curvas”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “LA SUPERVIVIENCIA DE UNA CHICA CON CURVAS”?

1. Michelle Buteau como Mavis Beaumont

En “La supervivencia de una chica con curvas”, conocemos a Mavis, una asistente de estilista de 38 años que se encuentra en un punto crucial de su vida. Justo cuando está a punto de dar un paso adelante en su carrera, descubre que su pareja está enamorada de otra mujer y ha estado siendo infiel. Ahora, decidida a prosperar por sí misma y en sus propios términos, está lista para enfrentar nuevos desafíos y abrirse camino hacia el éxito.

Por su parte, recordarána a Michelle Buteau por sus numerosas producciones, tanto en cine como en televisión. La actriz y comediante ha aparecido en películas como “Isn’t It Romantic” y “Always Be My Maybe”.

2. Tone Bell como Khalil

Tone Bell da vida a Khalil en la serie. El instructor de arte es el mejor amigo y confidente de Mavis. Aunque él nunca ha sido fanático de las relaciones a largo plazo, su lealtad hacia Mavis es inquebrantable. Siempre dispuesto a apoyarla, Khalil no permite que Mavis se menosprecie a sí misma, contrarrestando cualquier pensamiento negativo que pueda surgir en su mente.

Tone Bell como Khalil, el mejor amigo de la protagonista de "La superviviencia de una chica con curvas" (Foto: Netflix)

El actor y comediante estadounidense ha aparecido en películas como “Little”, “Dog Days” y “The Secret Life of Pets 2″. En la pequeña pantalla, ha sido parte del elenco de series populares como “Whitney”, “Disjointed” y “Fam”.

3. Tasha Smith como Marley

Marley es otro de los personajes principales de “La supervivencia de una chica con curvas”. También es una de las amigas íntimas de Mavis. Se caracteriza por ser una mujer fuerte y segura de sí misma, que ocupa un puesto destacado en el mundo financiero.

Por su parte, Tasha Smith es conocida por sus papeles en “Why Did I Get Married?” y “Empire”. Asimismo, ha trabajado detrás de cámara en otros proyectos como “For Better or Worse” y “Black Love”.

4. Michelle Visage como Avery

Michelle Visage es una de las invitadas especiales de “La superviviencia de una chica con curvas”, pues interpreta a Avery. La cantante y personalidad de televisión es reconocida por ser una de las juezas veteranas de “Ru Paul’s Drag Race”. También es conocida por su pasión por la moda y su estilo único, que la ha convertido en un referente de la cultura drag y LGBTQ+.

Michelle Visage como Avery, un personaje de "La superviviencia de una chica con curvas" (Foto: Netflix)

5. Peppermint como Peppermint

Otra de las invitadas especiales, proveniente de “Ru Paul’s Drag Race”, es Peppermint. La fabulosa Drag Queen se volvió conocida luego de su participación en la novena temporada del programa de televisión. En esta ocasión, Agnes Moore dará vida a su personaje en los escenarios.

“Soy un fan. Veo El Círculo. Acabo de terminar Barbecue Showdown. Inmediatamente me habló como alguien a quien me gustaría conocer”, agregó Peppermint. Además, elogió el set como “no performativamente inclusivo, pero realmente inclusivo”.

Otros actores y personajes de “La superviviencia de una chica con curvas”: