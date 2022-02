“Soy una persona muy sexual, la paso bien!”, es una las picantes frases de la famosa actriz y cantante pop argentina, Mariana Espósito, mejor conocida como Lali Espósito, que si bien está separada, sola no está. Y eso, ella misma lo ha confesado, pero qué ha respondido a la gran interrogante: ¿Tiene novio? No pierdas esta nota.

Lali Espósito, durante la promoción de su última serie: Sky Rojo, producida por los creadores de La casa de papel, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, ha paseado por canales de televisión y dado entrevistas a diferentes medios, donde ha hecho sus grandes revelaciones sobre lo que piensa del amor libre y cómo es su vida sexual.

Sobre la serie se sabe que será una de las protagonistas junto a la española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado. La historia se basa en tres prostitutas que huyen del burdel en el que trabajaban para buscar la libertad, pero seguro quieren saber más sobre lo que Lali dijo a los medios sobre su forma de ver el amor, las fantasías y si tiene novio. Sigue leyendo.

¿CUÁLES FUERON LAS PICANTES CONFESIONES DE LA ACTRIZ LALI ESPÓSITO?

La estrella argentina Lali Espósito ha contado muchos detalles de su vida íntima. La actriz y cantante, ha revelado y soltado frases a los medios españoles, que han tenido repercusión en su propio país, Argentina. Pero, ¿qué ha dicho la actriz de “Sky Rojo”?

Lali ha dejado en claro que, después de separarse del productor musical Santiago Mocorrea, con quien compartió casi cuatro años de relación, está disfrutando de la soltería. “Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Es un mundo que lo exploro. Hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí”, respondió a la pregunta de, David Broncano, de La resistencia, sobre cuántas relaciones sexuales tuvo el último mes.

La artista se ha pronunciado en varios medios españoles sobre las relaciones abiertas y considera es diferente que una pareja sea leal a fiel. “Una cosa es ser leal y otra cosa es ser fiel, que son cosas muy distintas. Creo que la pareja abierta lo que intenta, al menos en mi humilde experiencia, es ser leal a una persona con la que quiero estar, con la que quiero compartir, pero no mentirle ante otras cosas que me pasan en mi individualidad y que no tienen que ver con él”, dijo la compositora a Pablo Motos en El Hormiguero.

En la revista Glamour, sobre este tema, ella explicó que “socialmente, hemos aprendido otras cosas, otras maneras de amar, y creo que el amor libre es muy sano. Yo estoy en proceso absoluto de eso, de esa búsqueda de sensación de libertad. Uno es uno y el otro es el otro. Si queremos compartir es increíble, pero yo jamás podría tomar posesión de vos, ni de tu vida. Eso me parece algo muy sano y muy bonito”, afirmó.

¿Y el sadomasoquismo..? La actriz bonaerense considera que hoy en día el sadomasoquismo es una práctica sexual más extendida de lo que uno pueda creer: “Yo creo que todo el mundo tiene sus fantasías. Creo que todos ocultamos cosas incluso a nosotros mismos y esto es una fantasía de lo que nos gustaría ser y no nos atrevemos a decir ni a hacer”, dijo en El Hormiguero.

¿LALI ESPÓSITO TIENE NOVIO?

Al ser consultada en Teleshow de Infobae, sobre si tiene algún tipo de relación con el director de Sky Rojo David Victori, luego de que los paparazzi los captaron juntos, Lali Espósito negó cualquier relación y dijo: “¡Qué manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos!”.

“‘El nuevo novio’. ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? (…) Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna... eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”. Y lanzó la esperada respuesta: “Así que no tengo novio, ni lo tendré por el momento”.

¿QUIÉN ES LALI ESPÓSITO?

Mariana Espósito, mejor conocida como Lali, nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires, Argentina. Es una famosa actriz y cantante pop. Su madre, María, es su gerente y trabaja con ella. Su padre, Carlos, es entrenador de fútbol. Sus hermanos son Patricio y Ana.

La argentina comenzó su carrera como actriz con solo 12 años en telenovelas juveniles como “Rincón de luz”, “Floricienta” o “Casi Ángeles”. En esta última novela comenzó a cantar como parte de la banda pop derivada, Teen Angels, publicando seis discos y girando por América Latina, España e Israel. También ha participado en las películas “Permitidos” y “Acusadas”, las series “Esperanza mía” y “Sandro de América” o los programas Talento Fox y La Voz. Tiene cuatro discos como solista, pero además diseña ropa y tiene su propia línea de perfumes.