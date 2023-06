El 31 de mayo del 2023, Clint Eastwood cumplió 93 años de vida siendo considerado una de las más grandes estrellas del cine. Lo cierto es que el actor y director estadounidense tiene una filmografía destacada en Hollywood: demostrando todo su talento interpretativo al frente de las cámaras; y su capacidad como narrador, cuando le tocaba estar detrás de ellas.

Desde el año 1955, el artista ha participado en decenas de proyectos para el cine y la televisión. De esta forma, lo hemos visto triunfar como una de las figuras icónicas del género western, en títulos de acción y hasta como un hombre duro y experimentado en sus últimas producciones.

Creemos que sería muy difícil repasar con cuidado cada una de las obras que nos ha regalado el maestro Eastwood, por lo que en Mag hemos decidido hacer un repaso de las 10 mejores películas de su carrera. Además, te contamos cómo puedes verlas a través de streaming.

Clint Eastwood tiene una trayectoria llena de grandes éxitos cinematográficos (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE CLINT EASTWOOD?

10. “Paint Your Wagon” (1969)

Empezamos esta lista con “La leyenda de la ciudad sin nombre”, un famoso film del cineasta Joshua Logan. En este western, un joven Clint comparte roles con estrellas como Lee Marvin, Jean Seberg y Harve Presnell.

¿De qué trata? Un granjero de Michigan y un buscador de oro se asocian en plena fiebre de este metal en California. Sus aventuras incluirán apoderarse de un teatro, secuestrar a seis personas y convertir su campamento minero en una auténtica ciudad.

¿Cómo ver “Paint Your Wagon”? Está disponible en Latinoamérica, a través de Google Play; y en España y Estados Unidos desde iTunes.

9. “The Bridges of Madison County” (1995)

Meryl Streep y Clint Eastwood comparten roles en una de la más emblemáticas películas románticas de la historia: “Los puentes de Madison”, basada en la novela homónima de Robert James Waller.

¿De qué trata? El fotógrafo Robert Kincaid entra en la vida del ama de casa Francesca Johnson durante cuatro días en los años 60. Entonces, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

¿Cómo ver “The Bridges of Madison County”? En Latinoamérica y España, a través de HBO Max; y en Estados Unidos, vía iTunes.

8. “A Fistful of Dollars” (1964)

“Por un puñado de dólares” es la primera cinta de la “Dollar Trilogy” de Sergio Leone. Se titula “Per un pugno di dollari” en su idioma original y es una adaptación de la obra “Yôjinbô” de Akira Kurosawa.

¿De qué trata? Un pistolero errante enfrenta a dos familias rivales en un pueblo desgarrado por la codicia, el orgullo y la venganza.

¿Cómo ver “A Fistful of Dollars”? En Latinoamérica, a través de Google Play; en España, desde Amazon Prime Video y Movistar Plus; y en Estados Unidos, vía AMC+.

7. “Escape from Alcatraz” (1979)

“Fuga de Alcatraz” (también conocida como “Alcatraz: Fuga imposible”) está dirigida por Don Siegel y protagonizada por Eastwood. Es un drama carcelario de Paramount Pictures, basado en hechos reales.

¿De qué trata? Alcatraz es la prisión más segura de su tiempo. Se cree que nadie puede escapar de ella, hasta que tres osados hombres hacen un intento posiblemente exitoso de escapar de una de las prisiones más infames del mundo.

¿Cómo ver “Escape from Alcatraz”? En Latinoamérica y Estados Unidos, a través de iTunes; y en España, vía Movistar Plus.

6. “Million Dollar Baby” (2004)

Dolorosa, intensa y con una actuación principal soberbia. Así es “Golpes del destino”, largometraje dirigido por Clint Eastwood y estelarizada por Hilary Swank, Morgan Freeman y el propio realizador.

¿De qué trata? Una mujer llena de determinación se prepara para convertirse en profesional del boxeo con un entrenador con experiencia.

¿Cómo ver “Million Dollar Baby”? En Latinoamérica y Estados Unidos, a través de HBO Max; y en España, vía Amazon Prime Video.

5. “Mystic River” (2003)

Eastwood dirige “Río místico”, el film basado en el libro de Dennis Lehane. El destacado trabajo de Sean Penn y Tim Robbins en esta producción los hizo acreedores del premio Óscar a Mejor Actor Principal y Secundario, respectivamente.

¿De qué trata? Las vidas de tres hombres que eran amigos de la infancia se ven destrozadas cuando uno de ellos sufre una tragedia familiar.

¿Cómo ver “Mystic River”? En Latinoamérica y España, a través de HBO Max; y en Estados Unidos, vía iTunes.

4. “For a Few Dollars More” (1965)

“Por unos dólares más” (también conocido como “La muerte tenía un precio” y “Per qualche dollaro in più”) es el segundo largometraje de la “Dollar Trilogy”. Se estrenó un año después de “Por un puñado de dólares”.

¿De qué trata? Dos cazarrecompensas se asocian para seguir la pista a un forajido del Oeste, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes.

¿Cómo ver “For a Few Dollars More”? En Latinoamérica, a través de iTunes; y en Estados Unidos, vía AMC+.

3. “Gran Torino” (2008)

Clint Eastwood dirige y protagoniza este proyecto sobre un anciano que se ve afectado por la llegada de inmigrantes asiáticos a su barrio. Es un drama con un final impactante, que lo hizo merecedor del premio César a Mejor película extranjera.

¿De qué trata? Walt Kowalski, taciturno veterano de la guerra de Corea, intenta reformar a su vecino adolescente cuando este intenta robarle su posesión más preciada: un Gran Torino de 1972.

¿Cómo ver “Gran Torino”? En Latinoamérica y España, a través de HBO Max; y en Estados Unidos, vía iTunes.

2. “The Good, the Bad, and the Ugly” (1966)

¿Quién no ha oído de este clásico de Sergio Leone? “Lo bueno, lo malo y lo feo” (”Il buono, il brutto, il cattivo” en italiano) es el “spaghetti western” que consagró a Clint Eastwood como estrella. Además, como toda la “Dollar Trilogy”, está musicalizado por la leyenda Ennio Morricone.

¿De qué trata? Durante la Guerra de Secesión, tres cazarrecompensas se lanzan a la búsqueda de un tesoro que ninguno puede localizar sin la ayuda de los otros dos. Así que colaboran entre sí para conseguir el botín.

¿Cómo ver “The Good, the Bad, and the Ugly”? En Latinoamérica, a través de iTunes; en España, desde Amazon Prime Video y Movistar Plus; y en Estados Unidos, vía AMC+.

1. “Unforgiven” (1992)

La lista la encabeza una de las obras maestras del género western. “Los imperdonables” es una película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. Él interpreta a William Munny en esta cinta ganadora de 4 premios Óscar. En el reparto, también destacan nombres como Gene Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris.

¿De qué trata? El pistolero retirado del viejo Oeste, Bill Munny, acepta a regañadientes un último trabajo, con la ayuda de su viejo compañero Ned Logan y de un joven inexperto. Ellos deben matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta.

¿Cómo ver “Unforgiven”? La producción está disponible en HBO Max. Accede desde este enlace.