La primera parte de la quinta y última temporada de “Las chicas del cable”, serie que se centra en un grupo de mujeres que tras conocerse en los años veinte mientras eran operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo, está disponible en Netflix desde el viernes 14 de febrero.

El 20 de noviembre de 2019, Netflix anunció que la quinta entrega de “Las chicas del cable” será la última de la ficción y que la misma estará dividida en dos partes, con cinco episodios cada una.

Tras la muerte de Ángeles, al final de la cuarta temporada, las chicas se ven obligadas a tomar rumbos diferentes. Lidia viaja a América junto a su hija y Francisco para empezar una nueva vida, Óscar y Carlota finalmente viajan a París y, Marga y Pablo inician un nuevo proyecto juntos.

Tráiler de Las chicas del cable - Temporada 5

La temporada final de “Las chicas del cable” arranca siete años después, precisamente cuando se desata la Guerra Civil española. Esto además de bombardeos y muertes, provoca que los derechos obtenidos por las mujeres desaparezcan junto al régimen democrático y que sean desterradas del mercado laboral.

En ese contexto, Lidia vuelve de Estados Unidos con el objetivo de salvar a Sofía, hija de Ángeles, que se ha alistado en el bando republicano movida por su afán para combatir el fascismo, y para lograrlo necesitará la ayuda del resto de chicas del cable: Carlota, Marga y Oscar.

La segunda parte de la quinta temporada de "Las chicas del cable" contará con 5 episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEGUNDA PARTE DE “LAS CHICAS DEL CABLE” -TEMPORADA 5?

Los cinco últimos episodios de la serie española aún no tienen fecha de estreno oficial en Netflix, pero probablemente será este mismo año. Así que solo queda esperar para ver el final “valiente” que prometió Teresa Fernández-Valdés, una de las fundadoras de Bambú Producciones y productora ejecutiva de esta ficción.

Sobre la última entrega de “Las chicas del cable”, Ana Fernández quien interpreta a Carlota, dijo: “Ha sido un reto y un orgullo poder exponer cosas que han pasado en la historia de nuestro país”.

"Lo atractivo es que ellas, aunque podrían pasar de todo porque ya tienen sus vidas hechas, se implican en esta guerra y posguerra con la esperanza de que una futura generación de mujeres consiga lo que ellas ya habían logrado", señaló la actriz de 30 años a El Periódico.

Asimismo, Teresa Fernández-Valdés contó a Formula TV como afronta el final de la serie. “Creo que es una decisión acertada ponerle broche final a una serie que nos ha dado tantísimo. Es una gran marca y que siempre estará en la historia de Netflix. Siempre va a estar presente, porque la plataforma permite verla tantas veces como quieras o a que público nuevo que llegue la descubra en ese momento. Creo que es una serie que envejecerá bien, que no está completamente conectada a un tiempo determinado, sino que nos valemos del pasado para hablar de temas del presente. Creo que esto durará mucho tiempo, así que sentimos que es una despedida más desde el punto de vista de producción, pero no de consumo. Estoy segura de que seguiremos hablando de ‘Las chicas del cable’ durante mucho tiempo”

“Lo teníamos claro y las chicas lo tenían claro. Sabían que íbamos a contar una historia. En principio, habíamos hablado de hacer cuatro temporadas, pero dijimos “oye, sentimos a los personajes vivos y queremos contar algo más”. Ellas fueron las primeras que dijeron “bueno, yo escucho, cuéntame que está en tu cabeza y si efectivamente tiene sentido y no es estirar el chicle, vamos allá”. Cuando se hizo esta presentación, de dar un giro y convertirlas a ellas en más maduras, ya no tan dudosas, sino que ya lo tenían claro: llegan a una España devastada y todo por lo que han luchado ha saltado por los aires, entonces esto es una lucha diaria. Tú no puedes bajar la guardia, porque ya sea hombre o mujer, habrá alguien más fuerte dispuesto a acabar contigo, entonces tienes que estar en guardia y fuerte. Y también de conectarlo de nuevo con la actualidad y decir “ahora entiendo por qué sigo luchando por esto”. Creo que es una temporada en la que puedes descubrir el porqué de muchas cosas. Una temporada que tiene un valor de producción añadido, porque nos hemos atrevido a hacer más exteriores, a meter más acción y a alejarnos un poquito más de la compañía sin perderla de vista”, agregó.