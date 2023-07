La familia del conocido actor Robert De Niro se encuentra atravesando uno de los peores momentos debido al fallecimiento de uno de sus nietos, Leandro, de acuerdo a lo que se pudo conocer el 2 de julio de 2023.

Drena De Niro, madre del joven de 19 años de edad, fue la encargada de hacer pública la notica de la muerte de su querido hijo mediante un sentido mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación dejó en claro que ese suceso fue totalmente inesperado, pues la también actriz recibió varios comentarios de sus allegados, asegurando que no estaban al tanto de lo que había pasado. Del mismo modo, sus fans interactuaron con las condolencias respectivas.

¿DE QUÉ MURIÓ LEANDRO DE NIRO?

Si bien la madre de Leandro dio a conocer a todos sus fans acerca del fallecimiento de su hijo, no especificó las causas que llevaron a ese fatal desenlace. Por otro lado, el padre del joven, Carlos Rodriguez, tampoco explicó nada respecto a ese tema en la publicación que compartió en sus perfiles sociales.

Lo único que se sabe acerca de ello es lo descrito por Drena De Niro, quien en su mensaje solo atinó a manifestar lo triste que está por haber perdido a su pequeño.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Ojalá estuviera contigo en este momento. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Eras tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé”, fueron las palabras de Drena en Instagram.

A su vez, Carlos Rodriguez, padre del joven, se hizo presente en dicho posteo mediante un comentario, en el que también manifiesta su profundo pesar por todo lo que su familia está viviendo en estos complicados momentos.

“Mi querida Drena, las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora soportamos con nuestras familias y amigos. Él es un niño de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE sin LEO”, escribió el apenado padre.

Así mismo, el medio USA Today informa que su equipo periodístico intentó contactarse con los agentes de Robert De Niro y Drena para saber los detalles de esta lamentablemente pérdida, pero no hubo respuesta positiva alguna a las interrogantes.

Si bien tampoco se expresó públicamente, se presume que el actor Robert De Niro, quien anunció que se convertiría en padre a los 79 años, se encuentra muy dolido por todo lo que le toca vivir, principalmente, a su hija Drena.

Robert De Niro atraviesa un difícil momento tras la muerte de su nieto Leandro. (Foto: AFP)

¿QUIÉN ERA LEANDRO DE NIRO RODRIGUEZ?

Leandro era un muchacho que nació hace poco más de 19 años en la familia conformada por sus padres Drena De Niro y Carlos Rodriguez y, como no podía ser de otra manera, el arte corría por sus venas.

A su corta edad ya había demostrado que quería seguir el legado de su madre y abuelo al incursionar en el mundo de la actuación. Es más, participó en películas como “The Collection”, “Cabaret Maxime” y “Una estrella ha nacido”.

Pese a tener una familia muy conocida en todo el mundo gracias a su abuelo, el joven no tenía mucha atención mediática y se especula que prefería mantenerse alejado de las cámaras.

Y es que el joven no tenía unas cuentas de redes sociales de forma pública para interactuar con sus seguidores, por lo que se hace más difícil aún conseguir información acerca de él, como sus relaciones, pensamientos, actividades y demás.