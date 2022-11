El pasado sábado 29 de octubre, un terrible accidente acabó con la vida de más de 150 personas, quienes murieron aplastadas y asfixiadas por una estampida humana ocurrida durante las celebraciones de Halloween, las primeras tras la pandemia, en Seúl, Corea del Sur.

De acuerdo con 935 Entertainment y 9Ato Entertainment el actor se encontraba en la multitud, cuando un movimiento masivo de personas aplastó y asfixió a 154 personas, entre estas 20 ciudadanos extranjeros que habían viajado a Corea.

Mientras las autoridades investigan las causas que llevaron a la marea de gente a arremeter una contra otra, los nombres de las víctimas salen a la luz, entre las que se encuentra Lee Ji Han, un reconocido actor y cantante de K-Pop de tan solo 24 años.

Lee Ji Han era el protagonista de "Today Was Another Namhyun Day" (Foto: Naver TV)

LOS MEJORES PAPELES DE LEE JI HAN

Lee Ji Han era un artista coreano de 24 años, famoso por su participación en la segunda temporada de “Produce 101″, un importante reality de talentos donde ocupó el puesto 98 y fue eliminado en el quinto episodio.

El mismo año que participó en el programa concurso, el joven participó en su primer sencillo “Soy yo (elígeme)”, el cual acumula 33 millones de reproducciones en su video oficial en YouTube.

En la actuación, Lee se convirtió en un referente juvenil, haciendo su debut con 17 años en el drama juvenil de internet “The Butterfly Dream” de 2019 y “Today Was Another Namhyun Day”.

LA MUERTE DE LEE JI HAN

La empresa de talentos de la que era parte Lee Ji Han fue la encargada de confirmar el fallecimiento del artista.

“Es desgarrador saludarte con una triste noticia. El actor Lee Ji Han, un precioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9Ato Entertainment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos ha dejado”, se lee en la publicación de Instagram.

Cabe destacar que ambas compañías le permitieron a Lee compartir con otros aspirantes como Park Hee Seok, Kim Do Hyun y Cho Jin Hyung.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias afligidas que están profundamente entristecidas por la pérdida repentina y a todos aquellos que aman, aprecian y lloran junto con el actor Lee Ji Han”, añade la publicación.