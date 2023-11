La serie “Lessons in Chemistry” (en español: “Lecciones de química”) fue una de las grandes propuestas creativas del catálogo de Apple TV+, al centrarse en el relato de una mujer que desafió los roles de género de su época. Así, el pasado 22 de noviembre del 2023, el show estrenó su octavo y último capítulo (“Introduction to Chemistry”) y, probablemente, te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) del espectáculo televisivo.

Vale precisar que el programa fue creado por Sarah Adina Smith, basándose en el libro homónimo de Bonnie Garmus. Además, tiene como protagonistas a estrellas de la talla de Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig y Patrick R. Walker.

Todos juntos narran la historia de Elizabeth Zott, una joven cuyo sueño de ser científica se ve en peligro porque la sociedad dicta que las mujeres solo pertenecen al ámbito doméstico. Entonces, ella acepta un trabajo en un programa de cocina de televisión y se propone enseñar a las amas de casa algo más que solo recetas.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LESSONS IN CHEMISTRY”?

En el último episodio de “Lessons in Chemistry”, Elizabeth y Madeline siguen buscando pistas sobre el pasado de Calvin y logran llegar al orfanato donde creció el hombre.

Allí, en la biblioteca de la institución, ambas descubren la existencia de una copia de “Grandes esperanzas” de Charles Dickens (el libro favorito de Calvin) y se dan cuenta de que el ejemplar fue donado por la Fundación Remsen.

Con esta única pista, se acercan a Avery Parker, quien resulta ser la creadora de la fundación y la madre biológica de Calvin. Según el testimonio de la mujer, ella tenía tan solo 16 años cuando dio a luz y sus padres la obligaron a entregar a su bebé en adopción.

Avery señaló que cumplieron su deseo de conservar el nombre Calvin y, cuando cumplió 25 años, tuvo acceso a su fondo fiduciario, contratando a un abogado para encontrar al pequeño.

Es así que creó la Fundación Remsen, organización con la que donó dinero a los orfanatos que estaban en un radio de 500 kilómetros, con la esperanza de ayudar a su hijo desde lejos.

Lamentablemente, cuando encontró el paradero de Calvin, le dijeron que este había muerto y no fue hasta décadas después que descubrió que el chico se había convertido en un renombrado científico.

Y, aunque la mujer escribió varias cartas pidiéndole conocerlo, el muchacho estaba cansado de que las personas “finjan” ser parte de su familia y levantó una orden de cese y desistimiento en su contra.

Tras este testimonio, Avery se muestra interesada en acercarse a su nieta Mad, pero Elizabeth le pide un tiempo para aceptar la idea.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LESSONS IN CHEMISTRY”?

¿Qué pasó con el programa de Elizabeth?

Por otro lado, Elizabeth tiene la misión de encontrar un patrocinador sustituto para Supper at Six, ya que la marca se había negado a seguir trabajando para alguien involucrada en la política como ella.

La presentadora sigue defendiendo sus convicciones y, para sorpresa de Phil, selecciona a los tampones Tampax como patrocinador, hablando abiertamente sobre la menstruación en la señal abierta.

Ella admite que cuenta con el respaldo del dueño de la cadena y, para tristeza de sus seguidoras, también señala que dejará la conducción de “Cena a las seis”.

Este fue su discurso de despedida: “Conducir este programa fue una gran experiencia en mi vida. Y debo agradecerles a todos ustedes por eso. Nos propusimos a hacer algo importante y creo que lo conseguimos (...) Cada noche le pido a sus hijos que les den un descanso y, bueno, creo que es hora de que yo descanse. Es hora de que reflexione, me reagrupe y decida qué haré después”.

“Tal vez se preguntan quién será la próxima conductora de ‘Cena a las seis’. Pues será una de ustedes. Sé que suena aterrador, pero recuerden, el coraje es la raíz del cambio. Y estamos químicamente diseñados para soportar ese cambio. No les pediré que se levanten solas sin el apoyo de nadie porque hay muchas mujeres que no cuentan con ese apoyo. Si sus vidas han sido como la mía, sus sueños no vendrán de manera directa. Pero si creen que no toman su opinión en cuenta, nos encantaría escucharla”, agregó.

¿Qué pasó con los otros personajes de “Lessons in Chemistry”?

Phil es despedido de la cadena televisiva, dejando su puesto en manos de Walter.

es despedido de la cadena televisiva, dejando su puesto en manos de Fran se arma de valor e invita a Walter a cenar, iniciando una relación romántica.

se arma de valor e invita a a cenar, iniciando una relación romántica. Por desgracia, Harriet no puede detener la construcción de la autopista y es consolada por Elizabeth.

no puede detener la construcción de la autopista y es consolada por Avery anima a Elizabeth a volver a la ciencia, a través de su fundación orientada a financiar el trabajo de los científicos. Nuestra protagonista acepta, ya que aprendió que “la ayuda es un regalo”.

¿Cómo termina la serie “Lessons in Chemistry” ?

La serie nos muestra lo que ocurre tres años después de la despedida de Elizabeth de la TV. Resulta que ella imparte una clase de Introducción a la Química, mientras realiza su doctorado.

En el aula, Zott se presenta ante sus estudiantes y explica que los científicos deben aceptar la inevitabilidad del cambio, tomando una cita de “Grandes esperanzas”.

“Ese fue un día memorable porque provocó grandes cambios en mí. Pero así ocurre en cualquier vida. Imagina uno de esos días especiales, y piensa en cuán diferente habría sido su curso. A ti que lees, detente y piensa por un momento en la larga cadena de hierro o de oro, de espinas o de flores... que nunca te habría unido de no ser por la formación del primer eslabón en un día memorable”, relata.

“Lessons in Chemistry” concluye mostrándonos a Elizabeth en una gran cena con todos sus seres queridos. Ella aún recuerda a Calvin y se muestra agradecida por las sorpresas que aceptó en su vida. Sin duda, la mejor lección que la química le pudo regalar.

