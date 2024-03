Tras el divorcio de sus padres y la inminente pérdida de su hogar, una adolescente llamada Kaitlyn decide robar una de las hábiles palomas de Jaan con ayuda de su mejor amigo Adam. Aunque no consigue reunir a sus progenitores ni sentirse mejor, forma un vínculo con Jaan, quien le muestra su manera de vivir y comparte con ella algunos consejos. Todo esto forma parte de la trama de “Little Wing”, película de Paramount+ dirigida y producida ejecutivamente por el nominado al Emmy Dean Israelite (“Are You Afraid of the Dark?”, “Power Ranger”). A continuación, te comparto los principales datos de la cinta como la fecha de estreno y el elenco principal.

El largometraje inspirado en el artículo de The New Yorker de Susan Orlean sobre el mundo de las carreras de palomas fue escrito por el nominado al Oscar John Gatins (“Flight”), tiene como productores a John Gatins y Naomi Despres, y cuenta con la producción ejecutiva de Karen Rosenfelt, Donald De Line, Susan Orlean, Brian Cox, Don Dunn y Liz Brandenburg.

“Little Wing”, que comenzó a filmarse en abril de 2023 en Portland, Oregon, y sus alrededores, en la costa oeste de Estados Unidos, cuenta con un reparto conformado por Brian Cox, Kelly Reilly, Brooklynn Prince, Che Tafari, Lowell Deo, Trinity Jo-Li Bliss, Jeanine Jackson, Simon Khan, Parker Hall, Peter James DeLuca, Eugene Novik, Erik Levi, Ina Chang, Mike Brakefield y Cody Burns.

Jaan (Brian Cox) busca a su paloma en casa de Kaitlyn (Brooklynn Prince) y su madre Maddie (Kelly Reilly) en la película "Little Wing" (Foto: Paramount+)

¿DE QUÉ TRATA “LITTLE WING”?

De acuerdo con la descripción oficial de Paramount+, “‘Little Wing sigue a Kaitlyn, una adolescente que se está recuperando del divorcio de sus padres y de la inminente pérdida de su hogar. Ella y su mejor amigo esperan resolver los problemas financieros de su madre robando un pájaro valioso, pero Kaitlyn, en cambio, forma un vínculo con el dueño que la lleva a una nueva perspectiva de la vida”.

Por lo que he visto en el tráiler, la convivencia con Jaan y las enseñanzas del hombre de las palomas, ayudará a Kaitlyn a sobrellevar la frustración y tristeza por la separación de sus padres y lo que ella considera la destrucción de su hogar.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “LITTLE WING”?

“Little Wing” se estrenará en Paramount+ el jueves 14 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película dramática solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LITTLE WING”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LITTLE WING”

Brian Cox como Jaan

Kelly Reilly como Maddie

Brooklynn Prince como Kaitlyn

Che Tafari como Adam

Lowell Deo como Ben Lasher

Trinity Jo-Li Bliss como Tessa

Jeanine Jackson como Pat Litch

Simon Khan como Matt

Parker Hall como Ryan Fleming

Peter James DeLuca

Eugene Novik

Erik Levi como Kiril Koslov

Ina Chang como Libby Lasher

Mike Brakefield

Cody Burns

Daphne Kelly

Abigail Grace Korenthal

Lilian McNeil

Brian Cox como Jaan, el dueño de la paloma que Kaitlyn robó, en la película "Little Wing" (Foto: Paramount+)