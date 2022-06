Luego de un 2021 de ensueño debido al éxito de “La desalmada”, la actriz cubana Livia Brito ha regresado a las pantallas con un nuevo protagónico en la telenovela “Mujer de nadie”, una producción de TelevisaUnivision que está a casi nada de estrenarse en Estados Unidos.

La artista de 35 años de edad se adueñará de las pantallas de Univision desde este martes 28 de junio a las 10 p.m. (hora del Este), por lo que sus miles de fanáticos ya están separando su agenda y así verla en esta andadura en la actuación.

Como es obvio en este tipo de momentos, existe mucha curiosidad por saber cuestiones que suceden detrás de las pantallas, así que en esta oportunidad revelaremos una de esas dudas de cara al estreno de la nueva telenovela de la cubana.

Específicamente, hablaremos sobre cómo fue que la actriz llegó hasta el personaje principal. ¿Tuvo que hacer casting? ¿El papel fue creado para ella? ¿La eligieron a la suerte?

La actriz nacida en Cuba tiene 35 años y llega a "Mujer de nadie" luego de un éxito rotundo con "La desalmada" (Foto: Livia Brito / Instagram)

LIVIA BRITO REVELA CÓMO CONSIGUIÓ EL PAPEL PRINCIPAL EN “MUJER DE NADIE”

En una entrevista para el portal de People en español, Livia Brito habló de su nueva telenovela de la mano de TelevisaUnivision y se animó a contar cómo fue el proceso de selección para convertirse en la actriz que le dé vida a Lucía, el personaje principal de toda la historia.

A diferencia de lo que muchos podrán creer, la cubana no realizó ningún casting, sino que fue elegida para por la productora, quien le presentó el proyecto, el cual le gustó mucho luego de leer el libreto y la sinopsis.

“No hice casting, fui a hablar con Giselle González y me dijo que me quería como protagonista para esa telenovela, así que me mandó el guion para leerlo y me gustó. Le agradecí por pensar en mí. Lo leí completo, toda la sinopsis y me encantó. Fue una historia que desde que la vi me llamó mucho la atención y por eso acepté”, reveló.

¿POR QUÉ DEBEMOS VER “MUJER DE NADIE”?

Livia Brito invitó a todos los espectadores a que miren la historia y que se enganchen, pues considera que conectará con muchas de personas, ya que ella quedó encantada cuando le presentaron el proyecto.

“Es una historia blanca y muy bonita que les va a enseñar una forma diferente de ver la vida, de enfrentarse a los problemas. Como mujer yo digo que es una posibilidad extraordinaria para darse cuenta a veces de lo que estamos viviendo. Estamos tan inmersos en ese problema que no nos damos cuenta, entonces al final siempre la luz triunfa. Los invito a que abran las puertas de su hogar, se sienten, disfruten en familia”, sugirió.