Livia Brito, a base de mucho trabajo y profesionalismo, se ha convertido en una actriz muy querida en México. La cubana, recordada por sus papeles en telenovelas como “La desalmada”, “Descontrol”, entre otras, se encuentra actualmente en el proyecto de “Mujer de nadie”, el cual ya está en el proceso de grabación.

Sus fans pronostican que dicha producción será un nuevo éxito para la carrera de la artista de 35 años, pero lo no esperaban en absoluto es que ella aparezca en redes sociales con un impactante cambio de look, el cual no se sabe si es para su personaje o, simplemente, le dieron ganas de aparecer así.

Livia Brito durante su papel en la telenovela "La desalmada" (Foto: Televisa / Univision)

¿EL NUEVO LOOK DE LIVIA BRITO?

En su cuenta de TikTok la actriz cubana apareció en un video con la cabellera completamente de color morado, dejando a más de uno con la boca abierta y con muchas dudas al respecto pues ese cambio de look podría perjudicar su trabajo en la grabación de “Mujer de nadie”.

Sin embargo, la misma Brito preguntó a sus seguidores si querían o no ver a su personaje en dicha telenovela con ese color en el cabello, lo cual dio a entender que ese radical cambio en su apariencia sería para la grabación.

“¿Les gusta este color de pelo para el personaje de Lucía en ‘Mujer de nadie’?”, escribió Brito en su publicación.

LA VERDAD SOBRE EL CAMBIO DE LOOK DE LIVIA BRITO

Por más realistas que se vean las imágenes en las redes sociales, ese video se trataría de un efecto, de los que tanto existen en este tipo de plataformas, así que en realidad no se habría pintado el cabello de morado.

Además si revisamos el Instagram de Livia Brito, podemos darnos cuenta, gracias a las historias, que la actriz sigue con su habitual apariencia mientras realiza las grabaciones de la telenovela “Mujer de nadie”.

¿DE QUÉ TRATA “MUJER DE NADIE”, LA NUEVA TELENOVELA DE TELEVISAUNIVISION?

Aún es poco lo que se sabe de la historia de “Mujer de Nadie”, pero se cree que es una nueva versión de “Amarte es Mi Pecado”, la novela de 2004 protagonizada por Yadhira Carillo y Sergio Sendel, bajo la producción de Ernesto Alonso.

Lamentablemente, los fanáticos de las telenovelas mexicanas deberán esperarse hasta la fecha de estreno para conocer más acerca de la trama de esta historias.

Sin embargo, no sería extraño que, conforme pase el tiempo, se conozcan mayores detalles a través de los protagonistas o por alguna que otra declaración de los integrantes del equipo de producción. MÁS DETALLES AQUÍ.

EL ELENCO DE “MUJER DE NADIE”

Además de Livia Brito y Carmen Aub, estos son los actores que participaran en la novela: