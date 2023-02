El pasado jueves 16 de febrero, y como parte de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), llegó a los cines “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, completando la trilogía de Paul Rudd como Scott Lang, el portador del traje del “Hombre Hormiga”.

La cinta, que es la cinta 31 en la saga de Marvel Studios, muestra un nuevo acercamiento al Reino Cuántico, el territorio introducido en la primera entrega de la película y que fue clave para que Los Vengadores derroten a Thanos en “Avengers: Endgame” del 2019.

Del mismo modo, la película de Marvel presenta en el cine a Kang the Conqueror (Kang, el Conquistador), un villano que fue introducido en la primera temporada de “Loki” como “Aquel Que Permanece”, o el amo que controla todas las líneas temporales, cuya variante fue asesinada por Sylvie.

Kang el Conquistador en una escena clave de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

LA RELACIÓN DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” Y “LOKI 2”

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” posee dos escenas post-créditos (CONOCE SU SIGNIFICADO AQUÍ), las cuales preparan el camino para la fase 5 de Marvel, principalmente para “Avengers: The Kang Dynasty” y la segunda temporada de “Loki”.

El final de “Loki 2″

Como se recuerda, en el último episodio de la serie de Disney+, Silvye, una de las variantes más complicadas de Loki, asesina a “Aquel que permanece”, lo cual desata un desastre multiversal, pues le abre las puertas al multiverso y a la amenaza de los Kang de otras dimensiones, los cuales eran controlados por el líder de la TVA (Autoridad de Variación Temporal por sus siglas en inglés).

Con esto, el Dios de las mentiras (interpretado por Tom Hiddleston) y una variante de Mobius (Owen Wilson), se quedan atrapados en una línea de tiempo donde su “Aquel que permanece” (Kang el Conquistador) es un tirano que posee su propia estatua y ha conquistado este universo, y su futuro es incierto.

Al final de la primera temporada de "Loki", Silvye asesina al Kang de su línea temporal (Foto: Marvel Studios)

La escena post-créditos de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

En la segunda escena de la película de “El Hombre Hormiga” se ve a Loki y Mobius llegando a una época distinta a la suya, en la que Kang es una estrella en un acto de magia.

Ante esto, ambos debaten sobre la amenaza de esta variante, pues aunque no lo parezca, podría ser peligrosa, por lo que no deben dejarse llevar por lo que ven.

Tom Hiddleston y Owen Wilson en la escena post-créditos de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

¿DE QUÉ TRATA “LOKI 3”?

A falta de una sinopsis oficial, lo indicando en la escena post-créditos de “Ant-Man 3″ sugiere que la próxima entrega de “Loki” se centrará en la búsqueda del dios nórdico y Mobius por la variante correcta de Kang correcta. Aunque el motivo de la búsqueda es aún desconocida, pues este personaje sirve a su propia TVA.

Del mismo modo, el personaje que se introduce en Victor Timely, una creación de Kang cuando fue derrotado por primera vez por Los Vengadores y que le sirve al villano para reagruparse con otras variantes y volver con más fuerza, lo cual se podría ver en la cinta de “La dinastía Kang”.