Este próximo 30 de marzo, la talentosa Aitana Ocaña lanzará “Los Ángeles”, un nuevo sencillo que podría revelarnos más pistas de su presunta relación con el colombiano Sebastián Yatra. ¿Hubo algo entre la catalana de 23 años y el exnovio de Tini?

Como bien sabemos, los artistas suelen hablar de anécdotas y detalles de su vida privada a través de sus obras, y este parece ser el caso de Aitana, la popular cantante catalana que ha anunciado por todo lo alto el estreno de su nuevo single llamado “Los Ángeles”.

Sin embargo, el adelanto del sencillo demostraría que la ibérica le habría sido infiel al actor Miguel Bernardeau, reconocido por su papel de Guzmán en la serie de Netflix llamada “Élite”.

Aitana estrenará nueva canción este 30 de marzo (Foto: Aitana / Instagram)

Pero, ¿quién sería el flamante tercero en cuestión? Pues, todo apunta a que el colombiano Sebastián Yatra habría sido la manzana de la discordia entre los jóvenes españoles y uno de los motivos por los que decidieron poner fin a su relación el 2022.

¿QUÉ DICE LA NUEVA CANCIÓN DE AITANA SOBRE SEBASTIÁN YATRA

En el nuevo sencillo de la también finalista de OT 2017, se puede oír ciertas actitudes de infidelidad hacia su exnovio, pues, si ponemos atención a los versos de “Los Ángeles”, existió una persona en el medio de la relación.

“Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran”, son algunos de los versos del adelanto del sencillo de Aitana.

@holaitana LOS ÁNGELES 👼🏼👼🏼 30/03 29/03 LA 15h MEX 16h COL, PE, ECU 17h MIA 18h ARG, CL, UY 19h ♬ Los Ángeles - Aitana

Eso sí, aunque la letra habla de una presunta infidelidad, Aitana no ha afirmado que se trata de su vida en particular o qué simplemente decidió estrenar un tema sobre la pasión. De todas formas, todo esto se da en medio de los presuntos vínculos entre ella y el autor de “Pareja del año”.

Como bien recordamos, la intérprete de “Mon Amour” fue tendencia a fines de 2022 tras anunciar su separación con Miguel Bernardeau. Tal hecho se dio luego del lanzamiento “La Última”, serie creada por Disney en la que ambos son protagonistas.

Aitana y Yatra fueron captados por la cámara de Hola! (Foto: Hola!)

Desde entonces, la cantante de 23 años ha sido relacionada sentimentalmente con Sebastián Yatra, con quien aparece en más de una ocasión en su perfil de Instagram, ya sea en fotografías, clips de video e incluso divertidos reels que evidencian una clara química entre ambos.

¿Habrá revelado su affaire con Sebastián Yatra o es simplemente arte? Pues, todo hace indicar que el show recién comienza.

