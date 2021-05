La exitosa serie surcoreana “Love alarm”, que cuenta una peculiar historia de amor en tiempos tecnológicos, ha cautivado tanto al público que todos quieren saber más sobre los protagonistas que dan vida a Kim Jojo, Hwang Sun Oh y Hye Young, quienes se ven envueltos en un triángulo amoroso.

Si bien, en la primera temporada, Jojo se enamora de Sun Oh, el nuevo chico de la escuela, cuyo amigo Hye-young también siente amor por la muchacha, pero guarda silencio; en la segunda entrega, la actriz principal decide quedarse con este último, un giro en la trama que fue muy cuestionado por los fanáticos.

Debido a que la actitud de la jovencita, en la ficción trasmitida por Netflix, llegó a dividir en dos grupos a los seguidores del k-drama, con su interpretación ha demostrado ser una excelente histrión. Por tal motivo, te contamos las otras series donde la actriz tuvo el papel protagónico.

“RIVER WHERE THE MOON RISES” (2021)

En “River Where the Moon Rises” (“Río donde sale la luna” en español), la actriz de 21 años da vida a la Princesa Pyeonggang, una joven inteligente y sensata, que a pesar de haber nacido como princesa es criada como una soldado. Cuando era pequeña pierde a su madre durante un ataque, por lo que crece deseando vengarse, pero pierde la memoria y conoce a On-dal, asimismo, toma el nombre de Uhm Ga-jin.

Cuando recuerda todo decide proteger a sus seres queridos y gente de su reino; ella comienza a sentir algo muy fuerte por On-dal, con quien vivirá muchas cosas a su lado, aunque este en un inicio la deja. En la misma serie histórica, de romance y drama, So Hyun también interpreta a la Reina Yeon, la madre de la protagonista, aunque aquí es muy joven cuando toma la corona.

“THE TALE OF NOKDU” (2019)

En “The Tale of Nokdu”, también conocida como “Mung Bean Chronicle”, So Hyun dio vida a Dong Dong-joo, una cortesana en entrenamiento que busca vengar la muerte de sus padres y en el proceso termina enamorándose de Jeon Nok-du.

Recibió más de un premio en los 33rd KBS Drama Award en las categorías Excellence Award for Miniseries (Female), Best Couple Award (junto a Jang Dong-yoon) y Best Kiss (junto a Jang Dong-yoon).

“RADIO ROMANCE” (2018)

El 29 de enero de 2018, la actriz se unió al elenco principal de la serie “Radio Romance” interpretando a la escritora Song Geu-rim, la guionista de un programa de radio que es transmitido en vivo. Aunque tiene cinco años de experiencia como escritora asistente, carece de ciertas habilidades para la escritura, pero posee excelentes habilidades de planificación.

Cuando descubre que el programa de radio en que trabaja está a punto de ser cancelado convence a Ji Soo-ho, un popular actor que está acostumbrado a actuar basado en guiones, para que se convierta en el nuevo locutor y Disc-jockey del programa. Poco a poco se enamora de él.

“HEY GHOST, LET’S FIGHT” (2016)

En “Hey Ghost, Let’s Fight” también conocida como “Bring It On, Ghost” y “Hey Ghost, Let’s Fight”, interpretó a Kim Hyun-ji. La serie cuenta la historia de Park Bong-pal, un joven que ha crecido con la capacidad de ver fantasmas y usa su habilidad para trabajar como exorcista, desterrando únicamente a los fantasmas débiles, para ganar suficiente dinero.

Un día Bong-pal recibe un mensaje de una joven que le pide que la ayude con un fantasma maligno en una escuela embrujada, cuando llega conoce a Kim Hyun-ji, una estudiante que desde hace cinco años es un espíritu y cree que es el fantasma que debe atrapar.

“NIGHTMARE TEACHER” (2016)

En “Nightmare Teacher” (“Maestra de pesadilla” en español), la histrión dio vida a Kang Ye-rin, la presidenta de su clase y una excelente alumna; sin embargo cuando comienza a sentir que algo extraño ocurre con su profesor Han Bong-gu y otros compañeros de su clase, incluyendo a su mejor amigo Seo Sang-woo, comienza a preocuparse.

Ella se da cuenta de que los sueños de sus compañeros parecen volverse realidad, por lo que decide investigar y resolver el misterio antes de que sea demasiado tarde.

“WHO ARE YOU: SCHOOL 2015” (2015)

En “Who Are You: School 2015”, Kim So Hyun obtuvo su primer papel protagónico en el drama adolescente donde interpretó a las gemelas Lee Eun-bi y Go Eun-byul, hasta el final de la serie en junio del mismo año.

En la trama, las hermanas son separadas al nacer desde pequeñas; mientras que Eun Byul es adoptada por una familia cariñosa, Eun Bi se queda en el orfanato, sufre acoso escolar y lucha durante toda su vida. Aunque son iguales, sus personalidades son completamente distintas.