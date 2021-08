La segunda temporada de “Love is in the air’' se estrenó en España el pasado 9 de agosto por Divinity. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, tiene una legión de fans que siguen cada capítulo de esta ficción pese a los cambios de horario que ha sufrido por decisión de Mediaset.

A finales del pasado mes de julio, Mediaset España tomó la decisión de retirar ‘’Love is in the air’' de Telecinco cuando se encontraba cerca del final de su primera temporada. Tras intentar que la serie turca brille en distintos días y horarios, finalmente la cadena optó por regalar esta ficción a Divinity, que ha emitido los últimos episodios de la primera temporada y desde este lunes 9 de agosto ya emite las entregas de la segunda.

El final de la primera parte de “Sen Cal Kapimi”, título original de la ficción turca, nos mostró a Eda y Serkan Bolat viviendo felices en una furgoneta. Habían encontrado una vida sencilla, sin ningún tipo de lujo. El empresario quería disfrutar de la vida al máximo sin pensar en su enfermedad. Era un gran momento de los protagonistas hasta que la joven florista descubrió el informe médico de su novio, donde se revela el tumor, teniendo que cambiar sus planes.

Eda y Serkan se reencuentran después de 5 años de estar distanciados (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love is in the air’' se emite en España de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity, canal de Mediaset España.

Cabe señalar que mientras los nuevos capitulos de la segunda temporada de “Love is in the air’' está empezando a emitirse en España, en su país de origen Turquía la ficción ya está cerca de su gran final.

La serie turca fue estrenada en julio de 2020 en Turquía y a la fecha sigue emitiéndose todos los sábados en su país de origen por Fox. En tanto, en España, la telenovela llegó en enero de 2021 y desde entonces alarga el fenómeno turco en el país.

Ahora que “Love is in the air’' ha sido renovada por 13 capítulos más se espera que logre tener mucho más éxito, como lo tuvieron en su momento “Las mil y una noches” (“Binbir Gece”), “Hercai”, “Fatmagül” (“Fatmagül’ün Suçu Ne?”), entre otras ficciones del mismo género.

El encuentro entre Eda y Serkan pone nerviosa a la florista (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO INICIÓ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” inició con un salto en el tiempo de cinco años, en el que Eda y Serkan están separados. Sin embargo, los protagonistas tienen una hija en común, aunque el empresario aún desconoce esto.

En los nuevos capítulos, habrán pasado algunos años desde que Eda tuvo conocimiento de las pruebas médicas de Serkan. Al parecer, los protagonistas tomaron caminos separados por cinco años y se volverán a reencontrar. ¿El amor los volverá a unir?

Hay mucha incertidumbre de lo que pasará, los nuevos capítulos tendrán que explicar qué es lo que ha pasado todos esos años. Otra de las grandes interrogantes que necesitan respuesta es la enfermedad del protagonista. Como se recuerda, en la anterior temporada se desveló que padecía un tumor.