Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los galanes del momento al protagonizar la telenovela turca “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original). El artista da vida a Serkan Bolat, uno de los principales personajes de la producción otomana, junto a Hande Erçel, quien interpreta a Eda Yıldız.

Sin embargo, la temporada 2 de dicha ficción llegará a su fin, junto con toda la historia, lo que ha dado pie a que Bürsin piense en su siguiente trabajo frente las cámaras.

La celebridad turca se ha vuelto mundialmente famoso por su papel de Serkan, un millonario que dirige un prestigioso estudio de Arquitectura en Estambul.

Su vida cambiará cuando conozca a Eda, una estudiante que sueña con ser, en el futuro próximo, una arquitecta paisajista y terminar su especialización en Italia.

El actor tiene una amplia carrera en telenovelas turcas. (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE KEREM BÜRSIN?

El nuevo proyecto del actor Kerem Bürsin, protagonista de “Love Is in the Air” es una película titulada “Fucking Love”, una adaptación de la novela “Ask Köpeklikti” del escritor turco Ahmet Ümit, quien es un experto en thriller.

Además, Kerem trabajará de la mano con el director Altan Donmez, quien dirigió la mencionada telenovela turca que está conquistando varios países a nivel internacional.

Todavía no se sabe de qué manera Bürsin participará en esta iniciativa, pero sí se sabe que trabajará como productor. Sin embargo, no se ha descartado que tome un papel en el filme dedicado al amor.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE KEREM BÜRSIN?

Así como en la ficción, la novia de Kerem Bürsin es la actriz Hande Erçel, con quien protagoniza “Love Is in the Air”.

Ambos confirmaron su relación sentimental con una serie de fotografías juntos en abril de 2021.

Los jóvenes utilizaron sus cuentas de Instagram para darle la buena noticia a su legión de fans, quienes sin duda recibieron emocionados la buena nueva (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

