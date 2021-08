¿Qué pasará en los episodios finales de “Love Is in the Air”? La temporada 2 de la telenovela turca se acerca a su desenlace y, en el capítulo 9, la boda entre Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) ha puesto en expectativa a todos los televidentes en el mundo. Los protagonsitas de “Sen Cal Kapimi” llegan al altar, pero ¿tendrán una ceremonia tranquila?

La producción otomana, que todavía no termina de emitirse en su versión de Turquía, ha dado la vuelta al mundo, teniendo éxito en Europa, como en España, y también en América Latina.

La historia de amor empezó con un encuentro fortuito entre Eda y Serkan. Ella sueña con ser arquitecta paisajista y, para esto, quiere viajar a Italia para completar sus estudios.

Mientras que Serkan es un hombre de negocios, que dirige un estudio de arquitectura, y que pertenece a una de las familias más adineradas de Estambul, Turquía. Sus vidas se cruzarán para cambiar totalmente.

'Love is in the air' inició con su segunda temporada a través de Divinity. Mira todo los detalles aquí.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 48 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se encuentra en el capítulo 48 de historia -el episodio 9 de la temporada 2- y tiene en vilo a sus fans porque Serkan, por fin, pisó el altar para casarse con Eda, entre amigos y familiares.

El galán preparó una sorpresa al declarare sus deseos de unirse religiosamente a Eda y, de inmediato, la llevó a un local donde los esperaban todos los invitados para que se dieran el “sí” en el altar.

Sin embargo, la sombra de una posible ruina de la empresa de Serkan y la presencia de Deniz (Ayşe Akın), quien aún quiere separar a los protagonistas, pondrá en peligro lo que podría ser un final de ensueño.

La serie cuenta la historia de amor de sus protagonistas, Serkan Bolat y Eda (Foto: Love is in the air / Instagram)

¿DÓNDE SE PUEDE VER “LOVE IS IN THE AIR?

La producción otomana “Love Is in the Air se emite en Divinity y Telecinco, donde se estrenan episodios semanalmente.

También está disponible en la plataforma MiTele, de Mediaste, donde también se pueden encontrar los demás capítulos anteriores y los que aparecen antes de salir en la parrilla televisiva.